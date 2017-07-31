В Санкт-Петербурге таксист брызнул перцовым газом в маленькую девочку

В Петербурге водитель такси брызнул из перцового баллончика в маленькой девочке. Как сообщают местные СМИ, причиной стало недовольство отмена заказа его матерью.
Как рассказала женщина, она вызвала такси при помощи приложения. После прибытия авто выяснилось, что водитель отказывается перевозить маленького ребенка без наличия детского кресла. Таким образом, женщина отменила свой заказ. Согласно ее словам, сразу после этого мужчина за рулем пришел в ярость, начал ругаться и кричать, а после схватил перцовый баллончик, выпустил содержимое в направлении клиентов и тут же уехал.
Газ попал на маленькую девочку. У ребенка возникла острая аллергическая реакция. Официального подтверждения данной информации в правоохранительных органах пока получить не удалось. Таким образом, будет ли открываться дело и проводиться поиски таксиста на сегодня остается неизвестным.
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