В Москве после ДТП с двумя авто объявлен план «Перехват»

В южной части Москвы в ДТП столкнулись два легковых авто. Один из водителей скрылся с места инцидента, в столице объявлен план «Перехват».
На данный момент известно о двух пострадавших. Они госпитализированы с увечьями разной степени сложности. В Москве для того, чтобы задержать второго участника ДТП, стражи порядка осуществляются оперативно-розыскные мероприятия.
Напомним, вчера в Новой Москве произошло смертельное ДТП.
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