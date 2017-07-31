В Москве после ДТП с двумя авто объявлен план «Перехват»

На данный момент известно о двух пострадавших. Они госпитализированы с увечьями разной степени сложности. В Москве для того, чтобы задержать второго участника ДТП, стражи порядка осуществляются оперативно-розыскные мероприятия.Напомним, вчера в Новой Москве произошло смертельное ДТП.

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