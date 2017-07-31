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В Москве после ДТП с двумя авто объявлен план «Перехват»

В южной части Москвы в ДТП столкнулись два легковых авто. Один из водителей скрылся с места инцидента, в столице объявлен план «Перехват».



На данный момент известно о двух пострадавших. Они госпитализированы с увечьями разной степени сложности. В Москве для того, чтобы задержать второго участника ДТП, стражи порядка осуществляются оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, вчера в Новой Москве произошло смертельное ДТП.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260446-news.html
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