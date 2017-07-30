В США украдена золотая копия лунного модуля Нила Армстронга





В США, штат Огайо, город Уапаконета из Музея воздухоплавания и астронавтики была украдена копия золотого модуля, принадлежавшая астронавту Нилу Армстронгу, информирует Joinfo.ua.

К расследованию подключено ФБР

Правоохранительные органы обратились к общественности с просьбой о помощи. «Кто-либо, обладающий информацией о преступлении, свяжитесь, пожалуйста, с нашим офисом», — сообщается в обращении.





Также есть информация, что к расследованию, помимо полиции, подключено ФБР.



Украденные копии модулей выполнены из чистого золота известным ювелирным домом Cartier. Высота каждого из них - пять дюймов (12,7 сантиметров). Их вручили всем участникам первой экспедиции на Луну, в 1969 году, почти сразу после возвращения астронавтов.

Астронавт Нил Армстронг - американский астронавт, первый человек, ступивший на лунную поверхность в 1969 году. Нил родился в городе Уапаконета. Астронавт умер на 82 году жизни в 2012.

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