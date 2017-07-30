В Котласе таксист спас двух человек от смерти в погребе с ядовитыми парами

В городе Котлас Архангельской области таксист спас от гибели двух местных жителей. Люди отравились ядовитыми парами при попытке покрасить погреб.
Как выяснилось, 82-летний житель Котласа спустился в погреб своего гаража и начал красить стены, но вскоре упал без сознания. Когда на такси прибыл его 56-летний сын, он спустился к отцу и, пытаясь привести его в чувства, сам отравился парами ядовитой краски.
Неравнодушный таксист немедленно позвонил в службу спасения, сотрудники которой, прибыв по указанному адресу, надели дыхательные аппараты и подняли пострадавших наверх, которых увезла скорая помощь. Пенсионер находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимационном отделении больницы Котласа, его сыну прописали амбулаторное лечение. Полиция выясняет, где пострадавший приобрёл опасный красочный материал.
Двумя днями ранее в Архангельской области врачам не удалось спасти подростка, отравившегося химическими парами.
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