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В Сыктывкаре женщина выбила окно в квартире и выбрасывала оттуда вещи

В Сыктывкаре женщина разбила окно квартиры и начала выкидывать через него вещи. Необычное поведение привлекло внимание жителей города, оглашая округу криками.


В Сыктывкаре женщина выбила окно в квартире и выбрасывала оттуда вещи


К месту вызвали бригаду «скорой», отмечается в сообщении «PG11.ru» со ссылкой на очевидцев. Инцидент случился накануне вечером на территории микрорайона Орбита.

Очевидцы предположили, что нарушившая спокойствие граждан женщина была в нетрезвом состоянии. При этом, выбрасывая вещи, она звала по имени неизвестного мужчину. Чем завершилась встреча фигурантки с медиками, на текущий момент неизвестно.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260302-news.html
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