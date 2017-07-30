В Сыктывкаре женщина выбила окно в квартире и выбрасывала оттуда вещи





К месту вызвали бригаду «скорой», отмечается в сообщении «PG11.ru» со ссылкой на очевидцев. Инцидент случился накануне вечером на территории микрорайона Орбита.Очевидцы предположили, что нарушившая спокойствие граждан женщина была в нетрезвом состоянии. При этом, выбрасывая вещи, она звала по имени неизвестного мужчину. Чем завершилась встреча фигурантки с медиками, на текущий момент неизвестно.

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