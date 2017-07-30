В ДТП под Москвой авто вылетело в кювет, погиб 1 человек





Водитель иномарки Daewoo, согласно предварительной версии, не смог справиться с управлением вследствие чего транспортное средство оказалось за пределами дорожной линии, отмечает «РЕН ТВ». Инцидент случился сегодня, 30 июля, отмечается в сообщении пресс-центра регионального УМВД.По итогам аварии один человек погиб, а также пострадал ребенок. Последнего экстренно госпитализировали. Точные причины случившейся аварии устанавливаются.

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