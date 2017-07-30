На переходе в Кемерово мотоциклист насмерть сбил пешехода

На пешеходном переходе в Кемерове мотоцикл Yamaha под управлением 20-летнего водителя осуществил наезд на 32-летнего пешехода. Вследствие полученных травм потерпевший скончался еще до прибытия медицинской помощи.
Согласно полученным сведениям, отмечен инцидент в Рудничном районе Кемерово в субботу, 29 июля, в районе 04:00 часов. Предварительно, 32-летний гражданин намеревался пересечь проезжую часть на проспекте Шахтеров, используя для этого обозначенный пешеходный переход. В это время на него осуществил наезд 20-летний водитель мотоцикла, который не успел остановить транспорт своевременно. В итоге 20-летний владелец Yamaha допустил наезд на пешехода.
Потерпевший скончался еще до того, как ему оказали специализированную помощь, травмы получил и водитель мотоцикла. С травмами разной степени тяжести молодого человека доставили в больницу, где за его состоянием служат медицинские работники. В настоящее время сотрудники органов правопордяка по факту указанного инцидента организовали проверку.
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