В Волгоградской области в ДТП погиб ребенок сбитого пешехода





"На момент столкновения с авто одна из девушек держала новорожденного малыша. По итогам аварии ребенок получил смертельную травму и скончался на месте"

Как сообщают местные СМИ, малыш умер на месте от полученных ранений. Авария случилась приблизительно в 21:00 29 июля на шоссе между Иловаткой и Старой Полтавкой у поселения Барановка. В соответствии с данными правоохранителей 24-летний волгоградец не заметил 2-х подруг, пересекавших дорожную линию. Снизить скорость своего CHEVROLET Lacetti он не смог. Удар оказался очень сильным, а девушки 17 и 19 лет были доставлены в больницу с травмами. Их ожидает длительная реабилитация., - проинформировали в ГУ МВД по региону.Работники правоохранительных органов определяют все обстоятельства случившейся трагической аварии.Ранее в Адыгейске BMW сбил женщину с 2-летним ребенком на "зебре". Пешеходы погибли на месте от полученных травм.

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