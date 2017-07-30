В Волгоградской области в ДТП погиб ребенок сбитого пешехода

В Волгоградской области в ДТП скончался ребенок сбитого пешехода. Новорожденный ребенок находился на руках одной из сбитых девушек.
Как сообщают местные СМИ, малыш умер на месте от полученных ранений. Авария случилась приблизительно в 21:00 29 июля на шоссе между Иловаткой и Старой Полтавкой у поселения Барановка. В соответствии с данными правоохранителей 24-летний волгоградец не заметил 2-х подруг, пересекавших дорожную линию. Снизить скорость своего CHEVROLET Lacetti он не смог. Удар оказался очень сильным, а девушки 17 и 19 лет были доставлены в больницу с травмами. Их ожидает длительная реабилитация.
"На момент столкновения с авто одна из девушек держала новорожденного малыша. По итогам аварии ребенок получил смертельную травму и скончался на месте"
, - проинформировали в ГУ МВД по региону.
Работники правоохранительных органов определяют все обстоятельства случившейся трагической аварии.
Ранее в Адыгейске BMW сбил женщину с 2-летним ребенком на "зебре". Пешеходы погибли на месте от полученных травм.
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