Авторизация
 
  • 14:12 – Сыктывкарский врач изобрел новый способ измерения уровня IQ‍ 
  • 14:12 – На переходе в Кемерово мотоциклист насмерть сбил пешехода 
  • 14:02 – Прямой эфир Парад ВМФ в Санкт-Петербурге 2017: где смотреть прямую трансляцию 
  • 14:02 – Последние новости Сирии сегодня, 30 июля 2017: обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии на 30.07.2017 


В Москве водитель автобуса сбил пешехода

29 июля в 21:20 на территории Свободного проспекта в Москве случилось ДТП. Водитель микроавтобуса сбил пешехода.


Сотрудники ГИБДД столицы подтвердили информацию, что водитель остался на месте происшествия. Скорая помощь, прибывшая после оповещения об аварии, доставила пострадавшего в больницу.

Сейчас сотрудниками полиции выясняются подробности ДТП. После получения результатов расследования правоохранительными органами решится вопрос о возбуждении уголовного дела.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260141-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6500
-0.04%
80.3617
-0.23%
1.1529
-0.26%
0.2103
-0.38%