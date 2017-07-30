В Москве водитель автобуса сбил пешехода

29 июля в 21:20 на территории Свободного проспекта в Москве случилось ДТП. Водитель микроавтобуса сбил пешехода.
Сотрудники ГИБДД столицы подтвердили информацию, что водитель остался на месте происшествия. Скорая помощь, прибывшая после оповещения об аварии, доставила пострадавшего в больницу.
Сейчас сотрудниками полиции выясняются подробности ДТП. После получения результатов расследования правоохранительными органами решится вопрос о возбуждении уголовного дела.
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