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В Уфе автоледи сбила на пешеходном переходе пожилого мужчину‍

В Уфе автоледи за рулем Hyundai Getz сбила пожилого мужчину на пешеходном переходе. Инцидент произошел 29 июля, днем, на Максимовском повороте. Информацией поделились участники паблика «БашДТП».


В Уфе автоледи сбила на пешеходном переходе пожилого мужчину‍


Сообщается, водитель иномарки поздно заметила пешехода и, не успев среагировать, совершила наезд. Виновница ДТП с места происшествия скрылась. Мужчина получил травмы и был доставлен в медучреждение. Женщина объявлена в розыск, детали инцидента устанавливают полицейские.

Ранее в Уфе произошло столкновение двух автобусов.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260088-news.html
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