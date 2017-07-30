В Уфе автоледи сбила на пешеходном переходе пожилого мужчину‍





Сообщается, водитель иномарки поздно заметила пешехода и, не успев среагировать, совершила наезд. Виновница ДТП с места происшествия скрылась. Мужчина получил травмы и был доставлен в медучреждение. Женщина объявлена в розыск, детали инцидента устанавливают полицейские.Ранее в Уфе произошло столкновение двух автобусов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260088-news.html