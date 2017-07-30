В Уфе автоледи сбила на пешеходном переходе пожилого мужчину‍

В Уфе автоледи за рулем Hyundai Getz сбила пожилого мужчину на пешеходном переходе. Инцидент произошел 29 июля, днем, на Максимовском повороте. Информацией поделились участники паблика «БашДТП».
Сообщается, водитель иномарки поздно заметила пешехода и, не успев среагировать, совершила наезд. Виновница ДТП с места происшествия скрылась. Мужчина получил травмы и был доставлен в медучреждение. Женщина объявлена в розыск, детали инцидента устанавливают полицейские.
Ранее в Уфе произошло столкновение двух автобусов.
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