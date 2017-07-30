В Ростовской области по телу погибшего байкера проехала иномарка. Авария, жертвой которой стал мотоциклист, произошла минувшей ночью.
Молодой мужчина, управлявший мотоциклом, врезался в бетонное заграждение и погиб от полученных ранений на месте. За байкером ехала иномарка, водитель в темноте не заметил тело погибшего мотоциклиста и наехал на него. Приехавшие на место дорожного происшествия представители правоохранительных органов по факту ДТП начали проверку. Обстоятельства этого дела устанавливаются. Погибшему байкеру было 24 года.
Ранее Актуальные новости сообщали о еще одной смертельной аварии с мотоциклистом.
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