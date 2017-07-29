В Кривом Роге произошло землетрясение





В Днепропетровской области произошло землетрясение. Об этом на своей странице в Фейсбук написал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ, Геннадий Зубко, передает Joinfo.ua.





Кривой Рог немного потрясло. Подземный толчок произошёл рано утром,поэтому не все, наверное, ощутили его. Никаких негативных последствий землетрясение не принесло, ведь мощность колебаний была небольшой - всего 4,1 балла по шкале Рихтера.

Также известно о причине. Подземный толчек произошёл из-за взрыва в рабочей подземной шахте.

Стоит напомнить, что 21 июня серьёзное землетрясение было в Турции и Греции. Там погибло 2 человека.

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