В Смоленске упавшее дерево перекрыло проезжую часть

В Смоленске сильный жоэжь и шквалистый ветер стали причиной обрушения дерева, перекрывшего почти всю проезжую часть. Инцидент произошел по улице Фрунзе.В связи с непогодой, упавшее дерево ограничило автомобильное движение. Сейчас водители транспортных средств передвигаются по одной дорожной полосе. Пострадавших нет.Пользователи социальных сетей публикуют на своих страницах фото и видео грозы в городе.

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