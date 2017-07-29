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В Смоленске упавшее дерево перекрыло проезжую часть

В Смоленске сильный жоэжь и шквалистый ветер стали причиной обрушения дерева, перекрывшего почти всю проезжую часть. Инцидент произошел по улице Фрунзе.



В связи с непогодой, упавшее дерево ограничило автомобильное движение. Сейчас водители транспортных средств передвигаются по одной дорожной полосе. Пострадавших нет.

Пользователи социальных сетей публикуют на своих страницах фото и видео грозы в городе.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/259869-news.html
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