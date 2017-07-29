В Новосибирской области пропал 17-летний школьник

В Новосибирской области разыскивают 17-летнего школьника. Подросток вышел из собственного дома 26 июля и не вернулся.
Юноша ушел из дома пару дней назад и перестал отвечать на звонки. На нём были надеты джинсы, белая рубашка, темно-зелёная ветровка и черно-оранжевые кеды. По данным родных, рост пропавшего составляет 182 см, у него длинные светлые волосы. Розыск проводится сотрудниками правоохранительных органов. Свою помощь решили оказать также местные волонтеры. В случае владения любой информацией о местонахождении парня, следует сообщить в одно из отделений полиции Новосибирска.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/259803-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.