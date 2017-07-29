Авторизация
 
  • 14:12 – Сыктывкарский врач изобрел новый способ измерения уровня IQ‍ 
  • 14:12 – На переходе в Кемерово мотоциклист насмерть сбил пешехода 
  • 14:02 – Прямой эфир Парад ВМФ в Санкт-Петербурге 2017: где смотреть прямую трансляцию 
  • 14:02 – Последние новости Сирии сегодня, 30 июля 2017: обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии на 30.07.2017 


В Новосибирской области пропал 17-летний школьник

В Новосибирской области разыскивают 17-летнего школьника. Подросток вышел из собственного дома 26 июля и не вернулся.


В Новосибирской области пропал 17-летний школьник


Юноша ушел из дома пару дней назад и перестал отвечать на звонки. На нём были надеты джинсы, белая рубашка, темно-зелёная ветровка и черно-оранжевые кеды. По данным родных, рост пропавшего составляет 182 см, у него длинные светлые волосы.
Розыск проводится сотрудниками правоохранительных органов. Свою помощь решили оказать также местные волонтеры. В случае владения любой информацией о местонахождении парня, следует сообщить в одно из отделений полиции Новосибирска.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/259803-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6500
-0.04%
80.3617
-0.23%
1.1529
-0.26%
0.2103
-0.38%