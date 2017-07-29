В Новосибирской области пропал 17-летний школьник





Юноша ушел из дома пару дней назад и перестал отвечать на звонки. На нём были надеты джинсы, белая рубашка, темно-зелёная ветровка и черно-оранжевые кеды. По данным родных, рост пропавшего составляет 182 см, у него длинные светлые волосы.Розыск проводится сотрудниками правоохранительных органов. Свою помощь решили оказать также местные волонтеры. В случае владения любой информацией о местонахождении парня, следует сообщить в одно из отделений полиции Новосибирска.

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