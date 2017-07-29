В Хабаровском крае загорелся склад с боеприпасами

Склад с боеприпасами загорелся сегодня, 29 июля, в Хабаровске. Инцидент зафиксирован в Комсомольском районе на территории воинской части. На данный момент взрывы прекратились.
В пресс-службе краевого МЧС рассказывают, что огонь возник в населенном пункте Галичный. На складе хранилось авиационно-ракетное вооружение. Несмотря на то, что взрывы прекратились, наблюдается задымление.
Ближайшие дома от склада находятся на расстоянии трёх километров. Планируется, что в скором времени к тушению пожара привлекут авиацию. Более подробные сведения отсутствуют.
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