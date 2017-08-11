Курс доллара на сегодня онлайн, 11.08.2017, в банках: прогноз экспертов на месяц о курсе валют





Курс валют вновь оказывается в центре внимания подавляющего большинства россиян в виду тех непредсказуемых изменений, которые имеют место быть с рублем. Эксперты с большим трудом предсказывают дальнейшее развитие событий на валютном рынке, что создает атмосферу нервозности.Установленный Банком России официальный курс доллара на 11 августа 2017 составляет 59,92 руб., курс евро на сегодня равен 70,26 руб.Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,74 руб. при покупке и 61,86 руб. при продаже банком, курс евро на 11 августа 2017 составляет 69,18 руб. и 72,68 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.Четверг стал для нефти непростым. «Черное золото» начав в начале дня с роста во второй половине дня стали снижаться, после отчета ОПЕК, согласно которому, несмотря на ожидаемое увеличение спроса в ближайший год, увеличатся также предложения. В пятницу утром нефтяные фьючерсы продолжили снижение. Так, по состоянию на 8.27 утра фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре на Лондонской бирже, подешевели на 0,85% - до $51,46 за бочку. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на 0,84% - до $48,18 за баррель.Эксперты подчеркивают, что негатива рынкам добавляет и внешний фон, а точнее ситуация вокруг Северной Кореи, грозящей нанести удары по американским военным базам. В ответ и США начали бряцать оружием.Тем не менее, рубль практически не обращал внимание на нефтяной рынок, большую часть дня проведя ниже 60 рублей за доллар. Лишь к закрытию торгов американец смог укрепиться на 12 копеек - до 60,11 рубля, евро вырос на 20 копеек - до 70,77 рубля.Согласно прогнозу финансового аналитика Бориса Белкина, курс рубля сегодня будет колебаться между двумя тенденциями. Так, у нацвалюты есть перспектива ослабеть к доллару и евро из-за фиксации прибыли перед выходными, но с другой стороны опубликованные накануне сведения ОПЕК дают возможность нефти подрасти, подтянув за собой рубль.В целом, как ранее и говорили эксперты, август традиционно является для рубля тяжелым месяцем.

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