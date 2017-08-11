Курс доллара на сегодня, 11 августа, прогноз экспертов на август: что будет с рублем





Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня снизился на 15,06 копейки - до 70,2677 рубля, курс доллара на 11 августа 2017 опустился на 3,13 копейки и составил 59,9298 рубля.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу упала на 8,49 копейки по сравнению с показателем четверга и составила 64,5819 рубля.Торги на Московской бирже стартуют сегодня в десять часов утра. Пока же будет уместно обратиться к тем данным, которые имели актуальность на вечер вчерашнего дня. Из них следует, что доллар прибавил 11 копеек, а евро укрепилось на 16 копеек. Таким образом эти валюты стоили к моменту закрытия торговой сессии 60,09 руб. и 70,73 руб. соответственно.«Черное золото» накануне продолжило рост начатый в среду. Так, по состоянию на вчерашний день, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре на Лондонской бирже, выросли на 0,11% - до $52,76 за бочку. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже подросли на 0,10% - до $49,61 за баррель.Как отмечает старший аналитик Альпари Роман Ткачук, накануне российская валюта получила поддержку со стороны нефти: сорт Brent после консолидации на уровнях $51,5−52,5 в начале августа продолжила восходящий тренд."Сегодня в моменте Brent поднималась к $53,3, но потом откатилась к $53. Это позволило в моменте курсу "доллар-рубль" опуститься к отметке 59,8. Это был благоприятный момент для покупки долларов - довольно быстро USD/RUB вернулся к 60. Несколько настораживает, что ослабляется рубль охотнее, чем укрепляется", - поведал аналитик.Он считает, что "растущий тренд в нефти остается в силе", а со дня на день ожидается публикация ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства относительно состояния нефтяного рынка и мирового баланса спроса-предложения. В случае хороших цифр, Brent может подняться в район $54−55 в ближайшие дни."В этом случае пара рубль-доллар может опуститься к 59−59,50, а рубль-евро к 69−69,50. Впрочем, в последние дни рубль живёт в некоторой противофазе с нефтяными котировками. Когда 9 августа нефть росла, рубль находился под давлением, а когда рост нефти приостановился, он укрепился", - заявил Ткачук.

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