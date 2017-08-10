Прогноз курса доллара на август 2017: курс валют сегодня, 10 августа





К прогнозам со стороны экспертов о курсе доллара и евро сейчас приковано повышенное внимание со стороны рядовых россиян. Обусловлено это тем, что люди хотят поскорее узнать, что будет происходить с рублем до конца августа. Повышенный интерес связан с тем, что последний летний месяц традиционно является крайне непростым для курса российской валюты.Банк России установил официальные курсы основных мировых валют на четверг, 10 августа. Доллар снизился на 2 копейки - до 59,96 рубля, евро опустился на 42 копейки - до 70,41 рубля.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) равна 64,6668 рубля.Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,64 рубля при покупке и 61,76 при продаже, курс евро в Сбербанке на 10 августа 2017 равен 68,99 рубля при покупке и 72,49 при продаже.Ситуация на Московской бирже сегодня, 10 августа, развивается по сценарию снижение основных валют. В частности, по данным на 13:35 мск, доллар снизился на шесть копеек, а евро просело на 39 копеек. Таким образом, эти валюты стоили 59,92 руб. и 70,18 руб. соответственно.Также будет уместно обратить внимание на нефтяные котировки. Свежие данные свидетельствуют о том, что баррель "черного золота" марки Brent немного подрос, составив 53,20 долларов.Инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков констатирует, что курс российской национальной валюты формируется в значительной степени изменениями цен на нефть, а состоявшееся на днях в Абу-Даби заседание комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ о сокращении объемов нефтедобычи выявило отход ряда стран участников соглашения в сторону превышения ранее лимитов добычи."Некоторые страны ОПЕК (такие, как Ливия и Нигерия), не участвующие в соглашении, заметно нарастили объемы производства "черного золота" и с учетом их вклада ОПЕК суммарно добывает сейчас более 33 миллионов баррелей в сутки, что более чем на 500 тысяч превышает предельные уровни добычи, предусмотренные соглашением", - поведал аналитик.На фоне текущих данных статистики и фона внешней политики, эксперт спрогнозировал, что до конца недели курс рубля к доллару останется в диапазоне 59,80-60,40, а к евро - 70-71.В свою очередь по словам специалистов "Бинбанка", в августе курс российской национальной валюты будут поддерживать относительно высокие цены на нефть. По прогнозу экспертов, котировки на "черное золото", скорее всего, будут выше 50 долларов за баррель."Однако возможностей для существенного укрепления у рубля будет мало из-за возросшей напряженности в отношениях между РФ и США и сезонного роста спроса на иностранную валюту", - отмечают аналитики.Важным событием последнего месяца лета в "Бинбанке" называют традиционный симпозиум в Джексон Хоул, где будут заслушаны доклады представителей ведущих ЦБ мира."Если их риторика окажется несколько более жесткой, чем прогнозируют участники рынка, не исключено укрепление доллара и евро. В результате можно предполагать, что в течение августа курс доллара будет находиться в коридоре 59-61 рубль", - уверены эксперты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264645-news.html