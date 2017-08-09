Курс доллара на сегодня, 9 августа, прогнозы: рубль проявляет уверенность





Самая свежая информация с Московской биржи свидетельствует о подорожании основных зарубежных валют по отношению к рублю. Так, доллар стал дороже на 12 копеек, а евро прибавило 14 копеек. Таким образом, по данным на 10:30 мск, доллар стоил 59,94 руб., а европейская валюта 70,45 руб.Установленный Банком России официальный курс доллара на 9 августа 2017 составляет 59,98 руб., курс евро на сегодня - 70,84 руб.Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,44 руб. при покупке 61,56 руб. при продаже банком, курс евро на 9 августа 2017 равен 68,76 руб. и 72,26 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.В свою очередь нефтяные котировки сегодня планомерно растут в своей стоимости. В частности, баррель "черного золота" марки Brent стоит 52,03 долларов.По словам финансового аналитика Владислава Антонова, накануне волатильность рубля поднялась ближе к вечеру: доллар ушел под уровень 60 рублей, что можно объяснить срабатыванием технических факторов.Он отметил, что накануне в США вышел обзор JOLTS за июнь о состоянии рынка труда по стране. Хотя этот показатель является запаздывающим, рынок отреагировал на рекордно высокое значение новых вакансий на 6,163 млн против прогноза 5,775 млн. При этом у российской национальной валюты не было паники: к окончанию торгов он подорожал к доллару на 0,36%, к евро - на 0,71%.В целом, ежели просмотреть прогнозы со стороны экспертов, можно прийти к выводу, что рубль чувствует себя достаточно уверено, а все те изменения, что имеют место быть с ним, на самом деле легко объясняются различными факторами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264318-news.html