Курс доллара на сегодня онлайн, 09.08.2017, в банках: прогноз экспертов на месяц о курсе валют





Курс валют, который традиционно самым разительным образом меняется в течении августа, остается в центре внимания внушительного количества россиян. Люди пытаются понять, чего ожидать от курсов доллара и евро в обозримой перспективе. Для этого они обращаются к прогнозам со стороны экспертов.Банк России установил официальные курсы основных мировых валют на среду, 9 августа. Доллар подешевел на 7 копеек - до 59,98 рубля, евро снизился меньше чем на копейку - до 70,84 рубля.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) равна 64,8720 рубляКурс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,44 рубля при покупке и 61,56 при продаже, курс евро в Сбербанке на 9 августа 2017 равен 68,76 рубля при покупке и 72,26 при продаже.В свою очередь данные с Московской бирже будут актуальны сегодня в 10:00. Именно тогда стартуют сегодняшние торги. Подробнее читайте через несколько часов на нашем сайте N4k.Ru.Тем временем, будет уместно обратиться к свежим выкладкам с нефтяных торгов. Из них следует, что баррель "черного золота" марки Brent немного снизился, составив в своей стоимости почти 52 доллара.Во вторник, нефтяные цены начали день с роста на фоне новостей из Саудовской Аравии, которая решила сократить экспорт нефти в сентябре. Однако к вечеру другие новости, об увеличении добычи в Нигерии, заставили «черное золото» скорректировать свои цены. В среду утром, снижение продолжилось. Так, по состоянию на 8.04 утра среды, 9 августа, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре на Лондонской бирже, снизились на 0,42% - до $51,92 за бочку. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели на 0,33% - до $49,01 за баррель.В свою очередь российский рубль, не стал сильно колебаться, показав умеренный рост в течение всего дня, сумев перебраться на уровень ниже 60 рублей за доллар.К закрытию торгов на Московской бирже доллар потерял 21 копейку - до 59,81 рубля, евро подешевел на 50 копеек - до 70,31 рубля.По прогнозам экспертов, почти до конца месяца не ожидается каких-либо значимых событий, способных сильно повлиять на рынки, виной тому сезонность. Лишь в конце августа пройдет ежегодный экономический симпозиум, где принимают участие главы центральных банков.В свою очередь по мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, накануне волатильность рубля поднялась ближе к вечеру: доллар ушел под уровень 60 рублей, что можно объяснить срабатыванием технических факторов.Он отметил, что накануне в США вышел обзор JOLTS за июнь о состоянии рынка труда по стране. Хотя этот показатель является запаздывающим, рынок отреагировал на рекордно высокое значение новых вакансий на 6,163 млн против прогноза 5,775 млн. При этом у российской национальной валюты не было паники: к окончанию торгов он подорожал к доллару на 0,36%, к евро - на 0,71%."Потенциал к росту нефтяных котировок сохраняется. Следовательно, на ближайшие два дня можно рассмотреть укрепление рубля до 59,35 рубля за доллар, и 69,50 рубля за евро", - уточнил специалист по валютным рынкам.

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