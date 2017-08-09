Курс доллара на сегодня, 9 августа, прогноз экспертов: что будет с рублем дальше





Курс валют продолжает оставаться в центре внимания россиян в виду тех непредсказуемых изменений, которые имеют место быть с рублем. Прогнозы экспертов зачастую не сбываются, тогда как российской валюте никак не удается отвязаться от нефтяных котировок.Установленный Банком России официальный курс доллара на 9 августа 2017 был понижен на 7,19 копеек и составил 59,9886 руб., курс евро на сегодня опустился на 0,09 коп. - до 70,8405 руб.Стоимость бивалютной корзины на снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,99 коп. и составила до 64,8720 руб.Торги на Московской бирже стартуют сегодня, 9 августа, в десять часов утра. Пока же будет уместно вспомнить о том, каким образом развивалась ситуация на торгах накануне вечером. Из этих данных следует, что основные зарубежные валюты к завершению торговой сессии снизились. Так, доллар опустился на 20 копеек, а евро стало дешевле на 53 копейки. Таким образом данные валюты стоили соответственно: 59,83 руб. и 70,28 руб.Нефтяные котировки, ежели просматривать свежие данные, демонстрируют небольшое снижение в плане стоимости. В частности, баррель "черного золота" марки Brent, опустившись на 0,56%, стоит 51,95 долларов.Эксперты в большинстве своем дают понять, что резких движений от рубля не стоит ожидать, во всяком случае до среды, когда выйдут данные по запасам нефти в США. В дальнейшем курс рубля определит «черное золото»: если Brent сможет покорить уровень $53 за баррель, то это поддержит «деревянный», если же движение начнется вниз, то не имея других факторов, способных оказать поддержку, рубль вполне может устремится к 61,5-62 за доллар.По словам старшего аналитика Альпари Романа Ткачука, накануне курс рубля и нефтяные котировки демонстрировали стабильную динамику: сорт Brent находился в коридоре $52,2−52,6. Однако в росте валют развивающихся стран только рубль не спешит идти в рост."Традиционно в подобных ситуациях трейдеры перекладываются в альтернативные валюты (бразильский риал, индийскую рупию, турецкую лиру, российский рубль). Но похоже в рубль carry traders перекладываются неохотно. Сказываются опасения расширения санкций в отношении России", - уточнил он.Он отметил, что эта торговая неделя не изобилует выходящей статистике, поэтому внимание инвесторов сосредоточено на нефтяном рынке."8 августа в ОАЭ проходит заседание технического комитета ОПЕК по выполнению соглашения о сокращении квот. Вечером выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за неделю API, а завтра - аналогичная статистика от EIA (Минэнерго)", - поведал эксперт."Если неожиданностей со стороны нефтяных котировок не произойдёт, до конца недели пара доллар/рубль продолжит торговаться около отметки 60 рублей. Похоже, на этом уровне наблюдается баланс между спросом и предложением", - добавил он.

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