Предсказания о том, что ждет Украину в 2018 году

Нужно сказать о том, что десятки людей с даром предвиденья, не устают повторять, что мир в ближайшем будущем ожидает ряд серьезных потрясений – наводнение в Азии, сотни новых инфекций, найти лекарство от которых будет крайне сложно, падение метеорита и даже встреча с инопланетными существами. Некоторые из предсказаний, вероятнее всего, не сбудутся, но обсудить более конкретно информацию о том, что конкретно ожидает Россию и Украину, стоит каждому.





Общий прогноз Украина-Россия

Что ждет россиян?

Подробнее об украинском народе и его судьбе

Конкретным вышеприведенный прогноз назвать нельзя, поэтому людям остается только следить за развивающимися событиями делать собственные выводы о том, чего стоит ожидать в будущем.





Несколько веков назад люди пытались заглянуть в будущее с помощью людей, которые обладают даром предвиденья, или могут «читать» послания небесных светил, и в век современного развития человечества мало что изменилось, потому что мир интересуется тем, какие существуют предсказания для Украины и России в 2018 году от астрологов, экстрасенсов и ясновидящих.Нужно сказать, что прогнозы разных астрологов и экстрасенсов на данный счет неоднозначны, потому что некоторые из экспертов считают, что военные действия между данными странами никогда не начнутся, а некоторые ожидают существенного улучшения взаимоотношений между странами.Например, Павел Глоба уверен в том, что боевые действия на украинской территории прекратятся, а страны не только наладят взаимоотношения, а еще и начнут сотрудничать. Ожидается образование Восточноевропейского блока, в состав которого будут входить православные государства, а руководство в нем, естественно, будет принадлежать Российской Федерации (Украина точно не имеет таких амбиций). НАТО и ЕС неминуемо распадутся, а представители правящей верхушки всех государств будут стремиться к тому, чтоб наладить взаимоотношения с Российской Федерацией, в результате чего последнюю будет ожидать процветание и рост во всех сферах промышленности.Отдельно нужно обсудить предсказание Ванги 2018 Украина-Россия, ведь болгарская ясновидящая очень часто смотрела в сторону данных государств и сделала о них несколько предсказаний. Именно она сказала о том, что полуостров «оторвется от одного берега и примкнет к другому». Многие эксперты в течение длительного времени пытались разгадать ее слова, но только когда это свершилось стало понятно о чем она говорила, ведь Крым, который ранее входил в состав украинской территории, теперь стал российским. Собственно говоря, именно это и послужило причиной распрей между двумя дружескими государствами, потому что власти обоих стран считают данный полуостров своим. Однако ни о какой войне между РФ и Украиной она не говорила, хотя и не исключала того, что на их территории будет много смуты и печали. России она предсказывала достаточно великое будущее, ведь ее пророчества очень часто говорили о том, что данное государство станет во главе мощного союза, который начнет новый виток в истории мира. Украина была для нее неизвестна, потому что во время ее жизни данной страны попросту не существовало, поэтому сказать о том, что она говорила о данной стране более конкретно крайне сложно.Россиян ожидает экономический подъем, соответственно, уровень их жизни будет постепенно улучшаться. Не исключено, что на территории государства будут возникать некоторые проблемы, но их будут очень быстро решать представители высшей власти. В целом, народ России может не переживать о том, что их будет ждать какая-либо война, потому что ясновидящие ни о чем таком не говорят. Возможны природные катаклизмы в виде пожаров, наводнений или других стихийных бедствий, однако практически такие же события ждут в 2018-м году каждое государство планеты, поэтому проблемы здесь будут такие же, как и у всех других.Нелишним будет вспомнить о том, что она все-таки сделала предсказание о судьбе украинского Крыма, но расшифровать ее слова удалось только недавно, соответственно, нельзя исключать того, что существуют и другие ее нерасшифрованные предсказания.Некоторые эксперты нашли в ее пророчествах информацию о том, что в мир придет некий единственный человек – Стрелец, который сможет остановить войну дружеских народов, спасти государство от голода и нищеты, а также восстановить разрушенные связи с соседями. Ожидается большой подъем духовности среди населения, но о том, когда именно это произойдет никакой информации нет. В словах Ванги присутствуют также слова о стремительном развитии новых технологий, получении новых видов энергии, которые сделают мир здоровее и даже о развитии медицины. Она предсказывает получение новых лекарственных средств, которые позволит побороть неизлечимое заболевание, и выйти если что, безусловно, хочется верить буквально каждому. Однако со стопроцентной вероятностью утверждать, что данные предсказания будут верны (стоит еще делать скидку на то, что они могли быть неправильно интерпретированы) не стоит, хотя и исключать того, что они могут сбыться тоже не стоит.Существуют и другие предсказания о том, что ждет Украину в 2018 году, которые пророчат государству великое будущее. Например, казахская Ванга – Вера Лион считает, что Украина в скором будущем встанет на новый уровень своего развития, ведь в ее видениях страна появляется в виде развивающегося острова, где зарождается новая жизнь, строятся новые города и появляются новые достижения. Это совсем не говорит о том, что украинцам не придется испытывать некоторые трудности, ведь путь к успеху обычно является очень сложным. Однако стоит верить светлое будущее и тогда оно обязательно наступит.Нельзя не обсудить предсказания экстрасенсов для Украины на 2018 год, среди которых особенно выделяется Джулия Ванг – участница шоу об людях с экстрасенсорными способностями. Среди своих современников Джулия пользуется популярностью, и к ее словам прислушиваются даже те люди, которые скептически относятся к дару ясновиденья. Политическая ситуация в государстве вряд ли серьезно улучшится в течение ближайших нескольких лет, соответственно, экономика страны будет находиться в достаточно плачевном состоянии. Однако после смены власти, которая произойдёт в очень скором времени, Украину будет ожидать очередной подъем. Современное время ясновидящая рекомендуют предпринимателям не делай слишком больших инвестиций, потому что финансовая стабильность в Украине оставляет желать лучшего люди могут просто потерять свои деньги. Относительно целостности государства конкретной информации нет, но Джулия Ванг считает, что страна уже никогда не будет прежней, и вероятнее всего отделившиеся территории в ее состав уже никогда не вернутся.

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