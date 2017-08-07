Ежемесячная отчетность в ПФР с 2018 года

Что говорят политики?

Закон о ежемесячной отчетности в ПФ не просто обсуждается, он уже принят, и это говорит о том, что система учета фактически перейдет в онлайн-режим функционирования, отдельным преимуществом чего станет оперативный учет пенсионных прав россиян и улучшить учет страховых взносов от работодателей. Совершенствование деятельности данного учреждения повысит легализацию занятости среди населения, которая в последнее время находится на крайне низком уровне. Более того, законопроект предлагает ввести специальные уведомления при регистрации лица при страховании, причем после прохождения процедуры регистрационного учета специалисты будут вынуждены направлять человеку документ, который повреждает проведение манипуляции, в электронном виде.





Основные изменения, о которых необходимо знать

Для чего нужны изменения?

О том, насколько полезным окажется данное изменение, говорить пока еще очень рано, потому что обычно при освоении новых форм отчетности трудозатраты налогоплательщиков возрастают, потому что им необходимо тщательно разобраться в новых схемах и данных. Стоит, однако, понимать еще и то, что отчетность в ПФР в 2018 году, изменения которой обсуждались выше, приведет к тому, что за ней будут боле жестко следить органы ФСН. Изначально кажется, что налогоплательщикам должно быть буквально все-равно, какая из организаций их проверяет, но на практике становится понятно, что разные организации проверок имеют разные цели и правила слежения за выполнением собственных требований, поэтому данный факт необходимо обязательно принимать во внимание.





Сроки и периодичность сдачи отчетов

В завершение стоит сказать о том, что старые формы отчетности, которые отправлялись до 2016 года, более приниматься не будут. Относительно предоставления каких-либо штрафов никакой информации нет, поэтому суммы за нарушения отчетности пока еще неизвестны, но в том, что штрафы все-таки будут сомневаться точно не стоит.





Страна в современное время переживает далеко не самый легкий период своего экономического развития, поэтому ей приходится существенно урезать собственные расходы и искать новые источники доходов. Страдает от этого, безусловно, практически каждая организация, но Пенсионный Фонд, который является органом, обеспечивающим выполнение социальной политики, испытывает наибольшие трудности.Последние они, кстати, предлагают передать под контроль налоговой службы, и это еще далеко не все новшества в данной сфере деятельности, на которые могут рассчитывать россияне. Уже сегодня все доклады о страховании находятся в ведомстве федеральной налоговой службы, хотя, справедливости ради, нужно сказать, что ежемесячная отчетность в ПФР с 2018 года все-таки будет включать в себя данные о личной выслуге лет, основанные на форме С3В-М, предоставляемой в НС ежемесячно, и статистике о выслуге лет.Например, поменяется требование к найму сотрудников, которые выполняют должностные обязанности по подрядным договорам, причем в данном случае будут учитываться еще и договора авторского заказа, и это еще не все. Хорошей новостью для физических стало то, что организации, не выполняющие никакой экономической деятельности, теперь освобождены от сдачи нулевых отчетов, хотя ранее ПФ требовал от них отчеты даже в том случае, если в их составе числился исключительно учредитель, который не нанимал никого из сотрудников для выполнения работы. Теперь они могут не тратить время на заполнение формы С3В-М и переживать о том, чтоб сдать ее вовремя.Отдельно нужно сказать, что при смене фамилии у индивидуального предпринимателя он обязан сменить еще и СНИЛС, потому то в обратном случае представители Пенсионного Фонда просто не смогут внести на его лицей счет суммы страховых взносов, что впоследствии создаст проблемы при расчете трудового стажа. Когда персональные данные изменяются прежняя карточка человека становится недействительной, поэтому денежные средства на их лицевые счета не поступают, и в базе данных они не отображаются, поэтому за этим вопросом необходимо очень тщательно следить.Нельзя также не сказать о том, что контроль за начислением зарплат сотрудников и, соответственно, перечислением страховой взносов находится в ведомости налоговой службы. Сотрудникам ПФ остается только следить за начислениями стажа, и нужно сказать, что это может привести к уменьшению числа работников в ПФ, в то время, как у налоговиков работы станет больше, соответственно, их стаж может расшириться.Дело в том, что последние позволят существенно облегчить жизнь каждого налогоплательщика страны, однако большинство бухгалтеров не согласно с данным утверждением, потому что они считают, что посмотреть на данную ситуацию можно с нескольких точек зрения.С одной стороны оформляемой документации становится меньше, потому что несколько платежных поручений заменяются одним, что снижает затраты времени на их оформление и, соответственно, уменьшает вероятность того, что человек будет делать ошибки. Более того, теперь бухгалтера должны заполнять только одну общую форму в ФНС, хотя ранее им приходилось заполнять несколько документов и отправлять их в разные места, что требовало от человека огромных временных затрат.Годовой отчет в фонд необходимо подавать в самом начале отчетного периода (то есть трудового года). Однако некоторые отчеты пройдется сдавать в немного другое время. Например, сведения о стаже, которые подаются ежемесячно, теперь можно подавать проверяющим не до 10 числа, до 15-го. При этом не стоит забывать о том, что если последний день отчетности выпадает на официальный праздник или выходной, то отчет можно сдать в следующий рабочий. Годовой отчет о налоговой деятельности сдается до первого марта, и в этом случае периодичность отчетности в ПФР никак не будет изменяться, следовательно, по этому поводу можно особенно не переживать. Относительно способов сдачи отчетов требования также остались неизменными – организации, в которых заняты менее 24 человек, могут подавать документацию в бумажном виде, в случае если сотрудников больше, то требованием Пенсионного Фонда является электронный отчет.

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