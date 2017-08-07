Курс доллара на сегодня, 7 августа 2017: прогноз экспертов не сулит рублю ничего хорошего





Ситуация на валютном рынке продолжает интересовать огромное количество россиян. Граждане, осознав, что от изменения курсов валют зависит их материальное положение, внимательным образом отслеживают изменения.Банк России установил официальные курсы основных мировых валют на выходные и понедельник, 5-7 августа. Доллар снизился на 42 копейки - до 60,32 рубля, евро подешевел на 26 копеек - до 71,68 рубля.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) равна 65,4400 рубля.Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,64 рубля при покупке и 61,76 при продаже, курс евро в Сбербанке на 7 августа 2017 равен 69,06 рубля при покупке и 72,56 при продаже.На Московской бирже основные зарубежные валюты сегодня растут в своей стоимости. В частности, по данным на 14:10 мск доллар поднялся на 15 копеек, а евро подорожало на 36 копеек. Эти валюты стоили 60,12 руб. и 70,96 руб. соответственно.«Черное золото» начало новую неделю с небольшого снижения. Так, по состоянию на 07:59 утра понедельника, 7 августа, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре на Лондонской бирже, подешевели на 0,40% - до $52,21 за бочку. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на 0,38% - до $49,39 за баррель.Профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Борис Хейфец считает, что пока не стоит ожидать серьезных колебаний курса рубля: российская национальная валюта находится в ожидании грядущих событий, которые, скорее всего, негативно повлияют на нее.Он отметил, что с одной стороны девальвация рубля почти закончилась, и сейчас ожидается "отыгрыш" в обратную сторону. Однако с другой стороны, эксперты прогнозируют просадку нефтяных цен до конца года."И, хотя дальнейшего усиления санкций в отношении России ожидать вряд ли стоит, уже существующие достаточно серьезно негативно действуют на нас. И вполне возможно, еще не до конца отыграли свой негатив", - поведал аналитик.По его словам, "рубль застыл в ожидании новостей", причем вряд ли эти новости будут хорошими."Процентов на 60 я думаю, что оправдаются негативные ожидания", - добавил профессор.Эксперты напоминают, что август - традиционно худший месяц для рубля, так как он остается без поддержки налогового периода и на рынке заметно уменьшается спрос на него. Единственной опорой «деревянному» выступает нефть, которая в случае дальнейшего подорожание будет укреплять рубль. Из негативных факторов - на рубль может повлиять внешний фон.

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