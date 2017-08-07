Курс доллара на сегодня, 7 августа, прогноз экспертов: что будет с рублем в августе





Курсы основных зарубежных валют в настоящее время находятся в центре повышенного внимания в виду того, что рубль все чаще оказывается под давлением различных факторов, которые влияют в том плане, что он снижается.Установленный Банком России официальный курс доллара на 7 августа 2017 составляет 60,32 руб., курс евро на сегодня равен 71,68 руб.Говорить сегодня в самом начале дня о Московской бирже не приходится, так как торги на ней начнутся в 10 часов утра по мск.Как отмечает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова, на прошлой неделе курс рубля демонстрировал неоднозначную динамику: начав с негативной ноты, национальная валюта смогла восстановить большую часть потерь на фоне стабильно высоких нефтяных цен.В свою очередь, данные по инфляции в России позволяют говорить о снижении ставки ЦБ РФ в сентябре, а в августе Минфин планирует увеличить закупки валюты по сравнению с июлем.Что касается цен на нефть, то не стоит ждать прорыва на новой торговой неделе."Экспорт в странах ОПЕК растет. Растет и добыча в США – показатель достиг максимума за 2 года. На этом фоне Brent будет сложно закрепиться выше отметки 53 доллара за баррель. Если только отчеты по запасам в США на предстоящей неделе не отразят резкое их сокращение, что может быть, принимая во внимание сезонный спрос", - отмечает специалист.По словам Роговой, на текущий момент "звезды складываются не в пользу рубля"."Вся совокупность факторов может привести к тому, что пара USD/RUB протестирует сопротивление 60,90 - 61,00. В случае прорыва этого уровня целью может стать отметка 61,60", - подчеркнула она.

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