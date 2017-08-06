Последние новости о повышении зарплаты депутатам в 2018 году в России

Повышения не будет…

Дополнительно нужно рассказать о том, что некоторая часть из вышеописанной суммы пойдет на возмещение расходов, которые связаны с возможным переносом выборов. В соответствии с новыми правилами законодательства РФ, каждый член правительства должен потрудиться на должности не менее пяти лет, и если по какой-то причине его не изберут на второй срок (в связи с переносом не все смогут отработать пять лет), то он должен будет получить на свой счет 1,5 миллиона рублей. Стоит ли говорить о том, насколько нецелесообразными кажутся подобные действия общественности?





Доходы депутатов

О чем еще стоит знать?

Влияние президентских выборов

В качестве вывода можно только сказать о том, что увеличены будут только заработные платы помощников депутатов, их собственный уровень доходов до 2019 года останется неизменным.





Основные доходы представителей высшей власти существенно превышают средний уровень заработных плат бюджетников, поэтому назвать вопрос улучшения материального состояния данной категории граждан приоритетным просто нельзя. Более того, рост заработных плат существенно увеличит расход государственного бюджета, поэтому данный вопрос требует очень тщательного обсуждения.Средняя заработная плата у депутатов высшего органа власти страны составляет 200-300 тысяч рублей (и это именно усредненное значение, потому что некоторые их них зарабатывают гораздо больше).Нелишним будет вспомнить еще и о том факте, что в момент наиболее активной фазы кризиса в стране они выделили из государственного бюджета несколько миллиардов рублей на увеличение собственных доходов. Сегодня страна все еще пребывает в кризисной ситуации, но на фоне всех прошлых событий возникает закономерный вопрос относительно того, планируется ли повышение зарплаты депутатам в 2018 году.Стоит сказать, что поводов для волнения у общественности сегодня быть не должно, потому что власти сегодня обсуждают вопрос не повышения уровня собственных законов, а его снижения, ведь затянувшийся кризис, нестабильность финансового рынка и масштабная оптимизация государственных предприятий, которая привела к сокращению огромного количества рабочих мест, отнюдь не способствует наполнению государственного бюджета. Соответственно, можно сказать о том, что депутатские доходы останутся практически неизменными, а новость о том, что зарплата депутата Госдумы в 2018 году составит 800.000 рублей является ложной, сегодня российская казна не может позволить себе подобную роскошь.Согласно официальным данным, функционирование Государственной Думы обойдется федеральному бюджету примерно в 10 миллиардов рублей, причем половина указанной суммы будет потрачена на оплату труда ее сотрудников (и что немаловажно, их помощников). Сегодня депутаты получили возможность увеличить число своих помощников до 7 человек, причем они еще и могут увеличить им заработные платы (однако в месяц затраты на помощников не должны превышать 231 тысячи рублей). Доход депутатов останется неизменным – в среднем месячная зарплата составит 360 000 рублей, что в несколько раз превышает уровень материального обеспечения других категорий бюджетников.В более развитых странах подобный диапазон находится в пределах 2-4 единиц. Сегодня челны парламента обсуждают возможность урезания собственных доходов до 30%, чтоб получить возможность потратить данные деньги на улучшение экономической ситуации в стране, однако пока данный вопрос находится на уровне обсуждения и никакой конкретной информации по этому поводу нет.Однако известно, что зарплата депутатам Госдумы в 2018 году не изменится, потому что реальные уровни доходов граждан остаются прежними, и на их фоне уровень доходов парламентариев просто не может увеличиться. Необходимо еще и принимать во внимание тот факт, что на уровень доходов представителей власти оказывают существенное влияние еще и надбавки или компенсации, поэтому жаловаться им практически не на что.Отдельное внимание необходимо уделить тому, что близятся очередные президентские выборы и в преддверии данного события политическим деятелям приходится быть осторожными в принятии каких-либо решений.Современное состояние нефтяного рынка позволяет властям достаточно оптимистично смотреть в собственное будущее, потому что нефтяные котировки ожидаются на уровне 55 долларов за баррель, значит в бюджет поступит около одного триллиона рублей, Подобная сумма позволит существенно уменьшить дефицит государственного бюджета, но даже она не позволит существенно улучшить экономическую ситуацию в стране и полностью покрыть расходы государственной казны.Чиновники собираются проиндексировать пенсии в полном размере в 2018-м году, существенно увеличить материальный доход медицинских работников и педагогов, что было зафиксировано в действиях майских указов президента. Дополнительно обсуждается вопрос о повышении заработной платы бюджетников, которые не были зафиксированы в этих указах. Соответственно, расходная часть бюджета будет достаточно внушительный.Стоит учитывать еще и приближение президентских выборов, потому что они заставляют властей ограничивать собственные расходы и думать о том, как их решение может повлиять на общественное мнение. Увеличение уровня собственных доходов перед выборами может негативно повлиять на мнение избирателей, поэтому ожидать данного события ранее 2019 года не стоит. Нельзя игнорировать ещё и волатильность нефтяных котировок.Возможное снижение стоимости нефти станет серьезным потрясением для отечественной экономики и, естественно, ухудшит наполняемость государственной казны. Резервные материальные фонды Российской Федерации практически полностью использованы, поэтому обращаться к ним власти уже не могут, и им приходится учитывать данный факт.Соответственно, зарплата депутатов Госдумы РФ в 2018 году в месяц останется неизменной, и в ближайшем будущем ситуация кардинальным образом точно не изменится. Экономика не восстанавливается настолько быстрыми темпами, как хотелось бы властям, и позволять себе серьезные расходы госказна не может, тем более учитывая тот фак, что сегодня депутаты и так получают в десять раз больше, чем остальные категории бюджетников.

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