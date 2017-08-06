Власти сегодня активно готовят законодательные акты, касающиеся изменений правил ГИБДД, поэтому обсудить вопрос о том, какие планируются новые законы ГИБДД с 1 января 2018 года, стоит особенно тщательно. Согласно предварительным данным, планируется изменить условия работы водителей-мигрантов, ввести ряд новых штрафов (например, за опасное вождение или отсутствие шин по сезону, потому что они делают передвижение транспортного средства потенциально опасным для окружающих) и изменить ОСАГО. В общем, данный вопрос необходимо рассмотреть подробнее.
Что изменится в сфере ОСАГО?
В ОСАГО планируется увеличение размера выплаты по европейскому протоколу до 100 тысяч рублей, при этом форму бланка будет определять Банк России, хотя ранее данным вопросом занимались сотрудники МВД. Данное изменение позволит упростить процесс оформления ДТП и уменьшить количество споров между его участниками и страховой компанией. Более того, страховые компании будут обязаны оформлять электронные полисы по ОСАГО, при этом сайты, которые будут предоставлять данную услугу, должны будут функционировать круглосуточно и без перебоев.
Изменения в системе штрафов
Отдельно нужно обсудить новости от ГИБДД с 1 января 2018 года, касающиеся штрафов. Планируется повысить штраф за опасное вождение, в результате чего его сумма будет составлять не менее 5000 рублей. Опасным признается такое вождение, при котором водители не выполняют требования уступить дорогу или неправильно используют право на преимущественное движение, не соблюдают дистанцию или препятствуют обгону. Считается, что после внедрение законопроекта водители станут относиться к езде на транспортных средствах более осознанно и количество ДТП резко снизиться. Дополнительно вводится бальная система штрафов, при которой за несколько подобных нарушений водителю будут начисляться специальные баллы, однако зафиксированы они должны быть именно автоинспекторами (системы видеофиксации все еще иногда дают определенные сбои). Появится штраф за использование резины не по сезону, поэтому нужно подготовиться к тому, что за несвоевременную смену шин придется платить около 2000 рублей. В данном случае может стать отличным вариантом универсальная авторезина, которую не нужно менять, но она намного быстрее изнашивается. Закон об этом еще находится только на рассмотрении у правительства, но большинство экспертов высказывается в пользу его принятия.
Что ожидает водителей-мигрантов?
Обсуждая новые законы с 1 января 2018 года от ГИБДД, стоит напомнить еще и о том, что вступает в силу законопроект, согласно которому водители-иностранцы теперь не смогут работать на территории Российской Федерации по правам, полученным у себя на родине, их придется заменить на российские. Контролировать данный вопрос обязаны работодатели, которые в случае обнаружения нарушений будут платить достаточно внушительный штраф – до 50.000 рублей за одного работника, осуществляющего трудовую деятельность без прав установленного образца. Водительское удостоверение можно получить путем сдачи экзамена в ГИБДД, при этом стоит помнить, что закон не распространяется на вождение иностранцами личных автомобилей. Ранее обсуждался вопрос о том, что законопроект должен был вступить в силу в 2017 году, но российские власти пересмотрели свое решение и решили добавить водителям-мигрантам еще один год. В завершение необходимо сказать о том, что власти планируют повысить пошлину за выдачу водительских прав. Сегодня за эту услугу человек платит около 2000 рублей, а если поправки к закону примут, то цена возрастет примерно на 1000.
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