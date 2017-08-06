Новости от ГИБДД с 1 января 2018 года

Что изменится в сфере ОСАГО?

Изменения в системе штрафов

Что ожидает водителей-мигрантов?

В завершение необходимо сказать о том, что власти планируют повысить пошлину за выдачу водительских прав. Сегодня за эту услугу человек платит около 2000 рублей, а если поправки к закону примут, то цена возрастет примерно на 1000.





Согласно предварительным данным, планируется изменить условия работы водителей-мигрантов, ввести ряд новых штрафов (например, за опасное вождение или отсутствие шин по сезону, потому что они делают передвижение транспортного средства потенциально опасным для окружающих) и изменить ОСАГО. В общем, данный вопрос необходимо рассмотреть подробнее.Данное изменение позволит упростить процесс оформления ДТП и уменьшить количество споров между его участниками и страховой компанией. Более того, страховые компании будут обязаны оформлять электронные полисы по ОСАГО, при этом сайты, которые будут предоставлять данную услугу, должны будут функционировать круглосуточно и без перебоев.Опасным признается такое вождение, при котором водители не выполняют требования уступить дорогу или неправильно используют право на преимущественное движение, не соблюдают дистанцию или препятствуют обгону. Считается, что после внедрение законопроекта водители станут относиться к езде на транспортных средствах более осознанно и количество ДТП резко снизиться.Дополнительно вводится бальная система штрафов, при которой за несколько подобных нарушений водителю будут начисляться специальные баллы, однако зафиксированы они должны быть именно автоинспекторами (системы видеофиксации все еще иногда дают определенные сбои). Появится штраф за использование резины не по сезону, поэтому нужно подготовиться к тому, что за несвоевременную смену шин придется платить около 2000 рублей. В данном случае может стать отличным вариантом универсальная авторезина, которую не нужно менять, но она намного быстрее изнашивается. Закон об этом еще находится только на рассмотрении у правительства, но большинство экспертов высказывается в пользу его принятия.Контролировать данный вопрос обязаны работодатели, которые в случае обнаружения нарушений будут платить достаточно внушительный штраф – до 50.000 рублей за одного работника, осуществляющего трудовую деятельность без прав установленного образца. Водительское удостоверение можно получить путем сдачи экзамена в ГИБДД, при этом стоит помнить, что закон не распространяется на вождение иностранцами личных автомобилей.Ранее обсуждался вопрос о том, что законопроект должен был вступить в силу в 2017 году, но российские власти пересмотрели свое решение и решили добавить водителям-мигрантам еще один год.

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