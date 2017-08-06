



В какой сфере можно ожидать изменений?

Нововведения в сфере ГИБДД

Защита должников

Какие изменения касаются мигрантов?

Дополнительно нужно сказать, что власти планируют еще принять законопроекты, касающиеся усиления ответственности туроператоров и упростят визовые отношения с Японией, что сделает путешествия еще доступнее для общественности. В целом, за изменениями в сфере российского законодательства можно следить при помощи веб-порталов правительства.





Власти подготовили достаточно большое количество нововведений в российском законодательстве, которые в основном коснутся прав трудоустройства людей в коллекторских агентствах, страхования ОСАГО, продажи спиртных и табачных изделий, кредитования и пенсионной системы. Сегодня, нужно сказать, активнее всего обсуждается вопрос признания того или иного субъекта государственной деятельности банкротом, потому что власти решили снизить налог на данную процедуру для физических лиц. С 2018 года при признании банкротства человек обязан будет заплатить только 300 рублей, когда не так людям с подобной проблемой пришлось бы платить 6000 рублей (стоит ли говорить, что для человека, признанного банкротом, подобная сумма является необыкновенно большой).Например, обсуждаются законопроекты, касающиеся установления некоторого лимита выпуска ты зной продукции в пластиковой таре. Если говорить поподробнее, то в пластике можно буде выпускать только 0,5 литра данного напитка, а для всего остального объема пивной продукции тара должна быть другой. И это еще далеко не все новые законы с 1 января 2018 года в России, поэтому некоторые изменения необходимо обсудить поподробнее.С нового года стоимость полиса будет напрямую зависеть от количества нарушений, и если человек будет пренебрегать правилами дорожного движения, то страховка для него будет стоить в несколько раз дороже, чем для того, кто крайне редко получает штрафы. Дополнительно планируется также очередное повышение цены на получение водительского удостоверения, но больше, чем на 1000 рублей она не вырастет, поэтому для особенного волнения поводов нет.В данной сфере еще и планируется отмена налога на имущество в виде автомобильного средства для предприятий, а также члена правительства размышляют над тем, чтобы принять законопроект, который запретит перевозить детей на длительное расстояние на автобусах, потому что для последних это является небезопасным занятием. Более того, новые законы с 1 января 2018 года ГИБДД говорят ещё я том, что некоторые инвалиды смогут рассчитывать на получение бесплатных транспортных средств являются от государства. Причем это будет непросто автомобили, они будут оснащены всем необходимым для того, чтобы их использовали люди с ограниченными физическими возможностями.ОСАГО также относится к автомобильной сфере, поэтому стоит сказать что с 2018 года полис можно будет купить в электронном виде. Страховку можно будет купить через специальный веб-сайт компании, которые по закону обязан будет работать 24 часа в сутки.С нового года им будет запрещено причинять должникам какой-либо вред, а также применять к ним силу или оказывать на них психологическое давление, более того они не смогут передавать личную информацию о них в какие-то третьи лица (что можно было наблюдать ранее). Общаться с должниками по телефону они не смогут больше одного раза в день, встречаться – не чаще одного раза в неделю, а следить за деятельностью коллекторов будет специальный орган созданный правительством. При этом отдельное внимание необходимо уделить тому, что организовать коллекторское агентство можно будет за 100 000 рублей, а штраф за нарушение деятельности в данной сфере составить может составлять около двух миллионов рублей.Единственное, водителям-мигрантам нужно будет заменить права на российские для работы в транспортных компаниях на территории Российской Федерации (для этого нужно будет сдать экзамен и заплатить пошлину). Управление личным автомобилем может производиться и при наличии водительского удостоверения, выданного на родине.

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