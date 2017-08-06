Московские власти в скором времени завершат строительство МКЖД, которая расшифровывается как кольцевая железная дорога Москвы 2018. Железная дорога станет единая со столичной подземкой, что позволит объединить большинство маршрутов передвижения по городу и сделает использование метро более удобным для жителей и гостей города.
Цель постройки МКЖД
В первую очередь столичная кольцевая ЖД дорога разрабатывалась для того, чтоб облегчить грузовое сообщение и перемещение пассажиров по городу. Сегодня никто не станет отрицать того факта, что представить себе жизнь в столице без железнодорожного сообщения попросту больше невозможно, потому что отрицать удобство данного вида городского транспорта никому и в голову не придет, ведь сегодня добраться из одного конца столицы в другой можно буквально за 1-1,5, а на автомобиле (по пробкам и со светофорами) данное время увеличится минимум в два раза. Станции на МКЖД будут оборудованы наиболее современным образом, причем власти обещают при их оснащении и оформлении учитывать еще и пожелания горожан, а не только собственные интересы. Уже сегодня на одном из официальных сайтов московского метрополитена представлена официальная схема малой кольцевой железной дороги Москвы 2018, станции которой подробным образом расписаны, но стоит сказать о том, что при их строительстве власти ориентировались на создание нового вектора движения поездов по городу, но при этом они структурировали их так, что те органично вписывались в городскую инфраструктуру. Главный принцип, которого придерживались строители, это удобство, потому что каждый житель должен получать удовольствие от поездки. Кстати, горожане для передвижения по МКЖД смогут использовать единый проездной билет, что является определенным преимуществом, но стоимость последнего может возрасти.
Схема кольцевой дороги
Многим интересна схема кольцевой железной дороги Москвы 2018: станции на карте обозначены красным цветом, и состоят они из 31 остановки, на 17 из которых пассажиры смогут пересесть на обычные подземные линии метрополитена. Девять остановок будут оборудованы всем для перемещения на расстояния пригорода, и малое кольцо позволит уменьшить проходимость метро и облегчит уровень передвижения столичных граждан. Отдельным преимуществом станет то, что поезда будут оснащены всеми необходимыми устройствами современного типа – пандусами, ремнями безопасности, которые необходимы для людей с ограниченными физическими возможностями, и другими приспособлениями.
Нужно сказать, что при наличии проездного документа, в течение полутора часов после посадки пассажир сможет передвигаться с любыми пересадками на МКЖД бесплатно, причем данная акция будет действовать ежедневно, но время начала ее функционирования необходимо будет уточнять попозже. Платформы на кольцевой дороге будут состоять примерно из 10 вагонов, что позволит перевозить большое количество пассажиров за один раз. Согласно предварительным прогнозам экспертов, ориентировочное количество пассажиров, передвигающихся по кольцевой ЖД к 2018 году достигнет 70-80 миллионов человек, а в 20 году их число увеличится более, чем в два раза. Интервал движения по станциям пока не известен, потому что он будет зависеть от востребованности поездок и граждан. Власти считают, что если пассажиров будет очень много, то интервал движения будет составлять 2-3 минуты. В целом, жители с огромным нетерпением ждут официального открытия МКЖД, потому что планируется она уже достаточно давно и от удобного способа перемещения по городу никто из горожан отказываться, естественно не будет.
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