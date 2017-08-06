Какой налог на землю будет в 2018 году?

Основные новости вопроса

Сразу нужно сделать акцент на том, что налоговые выплаты на земельные участки в разных областях страны, могут отличаться друг от друга. Местные власти получают право на самостоятельное устанавливание налоговой ставки, но находиться она должна будет в пределах 0,1-1,5%. Некоторые категории граждан могут получать в качестве льгот минимальную ставку, а другим придется выплачивать в казну полную ее стоимость – будет практиковаться дифференцированный подход. Новые финансовые поступления в государственный бюджет позволят властям существенно улучшить свое материальное положение, и это очень важно, потому что в современное время большинство регионов использует серьезный финансовый дефицит и с огромным трудом выполняет свои социальные обязательства перед властями. Соответственно, увеличенный налог на землю в 2018 году, изменения для юридических лиц волнуют практически всех россиян, является единственным способом наполнения государственного бюджета, и отказываться от него власти не планируют, поэтому ожидать, что законопроект будет пересмотрен, не стоит.





О каких проблемах стоит знать?

Можно ли рассчитывать на льготы?

Льготные категории останутся прежними, ведь к ним будут относиться ветераны труда, участники ликвидации ЧАЭС, пенсионеры и дети-войны. В будущем их список, безусловно, может быть расширен, но пока в государственном бюджете не средств на проведение подобных мероприятий, поэтому рассчитывать на то, что в данном вопросе что-то изменится в обозримом будущем, никому не стоит, хотя следить за новостями властей все-таки необходимо.





О чем стоит сказать напоследок?

Говоря о том, сколько будет налог на землю в 2018 году, нужно сказать, что его ожидает очередное повышение на 20%, соответственно, он увеличится на 60% относительно уровня 2015 года, а в полном размере он будет оплачиваться не ранее 20-го года. Регионы будут использовать дифференцированный подход при системе налогообложения, что позволит улучшить функционирование разных секторов экономики. Любой человек получит право на скорректированные кадастровой стоимости земельного участка посредством суда, и в этом плане в 2018 году ничего не изменится.





Система налогообложения Российской Федерации продолжает претерпевать серьезные изменения, вызванные кризисом двухгодичной давности, причем в некоторых сферах деятельности изменения происходят сразу, а в некоторых постепенно. Неудивительно, что многих сегодня волнует вопрос о том, какой налог на землю будет в 2018 году, поэтому игнорировать данный вопрос не стоит.Стоимость налога было решено поднимать постепенно, чтоб не сильно шокировать граждан большими суммами, поэтому обсудить новшества 2018 года стоит каждому.Основные изменения коснуться того, что стоимость налоговых объектов в связи с обновленными правилами будет рассчитываться на основании кадастровой цены земельного участка, которая имеет более высокую стоимость, а значит и налоговая выплата будет крайне большой. Как уже было сказано выше, налоговые изменения будут происходить постепенно, то есть их стоимость будет повышаться примерно на 20% в год, поэтому окончательной она станет только в 2020 года. Более того, изменения в налоге на землю в 2018 году, будут касаться еще и того, что налоговые отчисления теперь будут наполнять не федеральный бюджет, а региональный, соответственно, местные власти смогут использовать их для собственных нужд, тем самым улучшая условии жизни граждан, которые проживают на той или иной территории.Однако проблемой в данном случае является то, как именно власти рассчитывают кадастровую цену объектов. В соответствии с новыми правилами, новая методика будет учитывать реальную (что немаловажно) стоимость земельного участка. Определить стоимость налоговых выплат можно при помощи системного анализа существующих предложений на рынке по продажи недвижимости, стоимость того или иного объекта можно найти на конкретном сайте (государственном портале услуг), после чего умножить ее соответствующую региональную ставку и получить окончательную сумму.Нужно еще и сделать акцент на том, что большинство экспертов считают методику оценки кадастровой стоимости объектов крайне губительно для населения, потому что власти решили принимать во внимание цену продавца, которая может в несколько раз превышать стоимость реальной сделки.Рассказывая о том, как рассчитать налог на землю для физических лиц, нужно сделать акцент на том, что теперь в методике не будут учитываться инфраструктура вокруг объекта, его местоположение и транспортная развязка. Получается, что цена тех или иных участков с разной удаленностью от областных центров будет практически одинаковой, а значит оценка может являться не корректной. Однако власти оставляют за человеком право на обращение в суд, если его не устраивает кадастровая цена участка, причем на практике уже стало понятно, что данная мера достаточно эффективна в отстаивании собственных интересов, но прибегать к ней часто, естественно, не стоит.Они как и прежде могут рассчитывать на то, что отсутствие налоговых выплат для них будет предусмотрено только для одного земельного участка, а если у них в собственности будут несколько объектов, то за остальные им придется платить. Подобным образом члены правительства решили бороться с коррупцией, потому что ранее собственники переписывали на льготников свое недвижимое имущество, чтоб не платить, а сегодня они больше поступать подобным образом не смогут.Однако они еще делают акцент на том, что властям необходимо задуматься над созданием нового комплексного подхода, направленного на улучшение экономической ситуации в стране. Реформирование системы налогообложения является свидетельством того, что власти уже приступили к наполнению государственной казны, причем делать они намерены это в максимально короткие сроки.Методику критикуют по причине того, что оценка кадастровой стоимости несовершенство, о чем говорит большое количество судов по этому вопросу. Более возвышенный подход и усовершенствование методики позволили бы улучшить ее функционирование. Положительные стороны в вопросе также есть, потому что регионы получают расширенные полномочия, что позволяет им учитывать местную специфику при устранении негативных последствий для кризиса.

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