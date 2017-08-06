Стоимость ЕГАИС с 1 января 2018 года

Основные принципы работы программы

усиления контроля качества алкогольной продукции и тем самым увеличения его безопасности для людей, которые ее употребляют;

борьба с теневым рынком и рост налоговых отчислений в государственную казну.

Защитой от подделки документов является еще и то, что в чеке отражается номер бутылки, а также на нем будет находиться двухмерный код, в подлинности которого каждый покупатель сможет убедиться самостоятельно (при помощи установленного на телефон мобильного приложения). Нужно сказать еще и о том, что власти озаботились проблемой того, что в некоторых населенных пунктах (чрезмерно удаленных от областных центров, например) могут быть перебои с интернет-питанием, поэтому в течение некоторого времени информация о продажах алкогольной продукции может записываться в памяти устройства. Однако после восстановления связи, которое должно произойти в течение трех дней, сохраненная информация будет передана в базу данных и ее можно будет незамедлительно проверить. Производить продажи без интернета, в соответствии с законом РФ, можно только трое суток.





Могут ли отменить программу?

Использование программы в общепите

ЕГАИС и пиво

Основное правило, которое нужно учитывать, касается того, что человек, реализующий слабоалкогольные товары на «розлив» обязан вести специальный журнал учета продукции, куда нудно заносить вес и объем каждой тары спиртного перед ее вскрытием. Предприниматели могут установить на свои персональные компьютеры автоматизированную программу «ЕГАИС Пиво», которая проста в использовании и пока не требует больших финансовых вложений от населения.





О чем еще стоит ждать?

Она ведет учет алкогольной продукции, начинающийся с начала его производства и до конечной продажи потребителя, и практика показала, насколько она эффективна. Практически все сферы жизни в России сегодня перепевают изменения, поэтому стоит обсудить вопрос о том, изменится ли ЕГАИС на алкоголь в рознице 2018 и чего стоит ожидать в этой сфере в ближайшем будущем.Автоматизированная программа учета алкогольной продукции начала свою работу еще в 2015 году, когда власти подписали соответствующий закон и провели ее тестирование, а в полную силу она заработала только в в 2017 году.С помощью внедрения данной программы члены правительства получили возможность контролировать документацию по данной продукции, существенно снизить процент плохих по качеству спиртосодержащих товаров, нормализовать начисление акцизных сборов и проанализировать товарооборот алкоголя на рынке.Механизм действия ЕГАИС с 1 января 2018 года в рознице останется прежним, то есть изменения в данном вопросе не предвидятся. Любая точка продажи алкогольной продукции должна обязательно оснащаться программными сканерами, которые считывают всю информацию об устройстве с этикетки продукта. Программы имеют открытый доступ к интернету, поэтому данные сразу после считывания появляются в единой системе учета и подделать их попросту невозможно.Сегодня общественность активно интересуется тем, отменят ли ЕГАИС с 1 января 2018 года, но стоит сразу сказать о том, что никто отменять действие программы в ближайшем будущем не планирует. Слухи по данному вопросу беспочвенны, и верить им не стоит.Немногим ранее представители власти рассматривали внедрение программы по контрою за алкогольной продукцией сразу после ее производства, но слишком большое количество сложностей в данном вопросе вынудило их отказаться от задуманной идеи и отложить ее на неопределенный срок.Устанавливается программное обеспечение достаточно легко, ведь для этого нужно всего лишь авторизовать механизм работы установки посредством электронной подписи. Регистрируются буквально все виды алкогольной продукции в заведениях общественного питания, и игнорировать данное правило не стоит, потому что заведение в обратном случае могут попросту закрыть.Официально ЕГАИС с 1 января 2018 года для общепита попросту необходим, поэтому каждый человек, который ведет коммерческую деятельность в данной сфере промышленности, обязан обзавестись специальной программой — JaCarta, которая позволит ему авторизовать электронную подпись. Именно данный факт сделает продажу алкоголя в общепите законной, и пока никаких изменений в данный законопроект власти вносить не планируют.Освободить человека от использования данной программы учета алкогольной продукции можно только при условии того, что он производит свою деятельность на территории Крымского полуострова, однако это временно, поэтому жителям региона необходимо подготовиться к тому, что в скором будущем они будут вынуждены использовать данное программное обеспечение. Ранее освобождались от программы люди, которые реализовывали алкогольную продукцию в небольших населенных пунктах, где были проблемы с интернетом, но сегодня данная проблема решена, ведь им был дан трехдневный срок на восстановление доступа к сети, чего должно быть достаточно.Законопроект РФ постановляет, что человек, реализующий слабоалкогольную продукцию (пиво, сидр или, например, медовуху) должен в обязательном порядке подключаться к системе автоматизированного учета, но только с целью подтверждения покупок у поставщиков. Соответственно, данные о продажах продукции передать в программу он не обязан, и необходимости приобретать специальное оборудование у него нет. значит и финансовых затрат от нововведений у них будет не так уж и мало.В завершение стоит сказать о том, то власти серьезно раздумывают над тем, чтоб запустить программу автоматического учета для молочной продукции, чтобы улучшить ее качество и начать ее контролировать (в последнее время участились случаи отравления молочными продуктами). Однако большинство экспертов справедливо полагает, что данный шаг слишком поспешен, потому что ЕГАИС создавался для алкогольной продукции, и использование программы может привести к тому, что «молочный» бизнес будет просто нести серьезные убытки (от чего также пострадает и государственная казна).Особенных изменений в программе не предусмотрено, но некоторые новшества властями все-таки обсуждаются, поэтому необходимо очень внимательно следить за всеми новостями по этому вопросу на официальных правительственных сайтах государства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263403-news.html