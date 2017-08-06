Свежие новости о изменении по УСН в 2018 году

В свое время упрощенная система налогообложения была введена для того, чтоб активировать развитие малого и среднего бизнеса в стране. Она позволила предпринимателям заполнять гораздо меньшее количество бланков необходимых для отчетности, следовательно, разгрузила бухгалтеров предприятий. Более того, она очень удобна для проверяющих людей, потому что они могут легко следить за тем, насколько ответственно налогоплательщики подходят к уплате налогов и какие суммы они перечисляют в казну. Ранее работать на «упрощенке» могли только те предприятия, которые имели менее 100 сотрудников и их остаточная стоимость составляла 100 миллионов рублей. Однако сегодня данные правила подверглись серьезным изменениям, о которых стоит знать.





Чего можно ожидать в 2018 году?

Отдельно нужно упомянуть и о том, что произойдут изменения УСН в 2018 году для ИП, потому что власти приняли законопроект, по которому они планируют зарегистрировать представительство для каждого предпринимателя, работающего на «упрощенке». Отдельным преимуществом является еще и то, что их планируют освободить от оплаты государственной пошлины на два года и не принимать во внимание тот факт, сколько они будут при этом зарабатывать.





Немного о ставках…

если доход снизится на 3% (ранее он составлял 6%), то регионы будут иметь возможность снизить ставку до 1%;

в отчетности графа «доход минус затрат» должна снизиться до 8%, хотя ранее ее размер достигал 15%;

и, в целом, минимальный налог составит 3% (а не 5%).

Есть ли преимущества у новой УСН?

Эксперты считают, что подобные изменения максимально положительно предпринимают на российскую предпринимательскую деятельность, в результате чего малый бизнес выйдет на новый уровень развития. Он обретет определенную финансовую стабильность, что очень важно в условия прогрессирования кризиса, однако о реальных перспективах функционирования новой налоговой системы можно будет судить только после происшествия какого-то количества времени.





Возникает вполне логичный вопрос о том, какие есть свежие новости о изменении по УСН в 2018 году, потому что именно «упрощенка» претерпевает наиболее серьезные изменения, что нужно сказать, не особенно нравится большей части жителей государства.Основные налоговые изменения в 2018 году для УСН будут касаться лимита доходов фирм и организаций, потому что в соответствии с новыми законами работать на «упрощенке» смогут только те фирмы, которые за последние девять месяцев не заработали более 112,5 миллионов рублей. Акцент делается на том, что данная сумма берется из расчета на то, что предприятие решит перейти на УСН с начала 2018 года, предприниматели, которые уже работают на данной системе до конца 2017 года не должны превысить доход в 150 миллионов.Кроме того, что произойдут изменения по УСН с 2018 года лимита доходов, обсуждается вопрос повышения остаточной стоимости. На сегодняшний день власти еще точно не решили, какой именно она должна быть, но существует вероятность того, что данный показатель вырастет примерно в два раза. Дополнительно стоит сказать еще и о том, что после внесения всех корректив в закон об УСН коммерсанты перестанут платить налог на недвижимость, но и здесь есть свои исключения, о которых каждому стоит знать. Владельцам бизнеса будет крайне сложно отыскать какую-либо «лазейку» в законе, поэтому рассчитывать на обман властей им точно не стоит.Ожидается существенное уменьшение числа регистров, что является хорошей новостью, потому что это может стать причиной того, что уменьшится количество штрафных санкций за допущенные в документах ошибки. Однако нужно помнить о том, что любая организации обязана сообщить о своем желании перейти на УСН заранее, чтоб избежать проблем в общении с налоговой службой.Нельзя, естественно, не обсудить и то, какие изменения по ставке УСН в 2018 году планируют ввести власти, потому что они планируют снизить ставки для данной системы налогообложения,Современные предприниматели смогут самостоятельно покрывать налоговую ставку и устанавливать ее в зависимости от прибыли. Предпринимателям больше не надо будет утаивать свою прибыль, ведь они смогут все проводить официально, не переживая за потерю собственного дела.

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