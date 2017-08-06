Закон о тонировке в 2018 году





О чем стоит знать?

Суммы штрафов

Мнение властей и общественности

вероятность того, что злоумышленники будут грабить автомобиль, который невозможно предварительно просмотреть, крайне низка;

затемненные стекла несут в себе экономическую выгоду, ведь они позволяют экономить денежные средства на бензин в летний период времени, потому то салон не так сильно прогревается и его не приходится долго охлаждать;

тонированное лобовое стекло уменьшает вероятность резкого ослепления водителя светом от фар другого автомобиля (данный фактор уменьшает риск развития ДТП).

Компромисс найти было можно, и им бы мог стать законопроект о пересмотре коэффициентов светопропускания, которые можно снизить примерно на 10-20%. В этом случае большинство автовладельцев смогут сохранить тонировку, а власти при этом получать действенный (по их мнению) инструмент снижения количества ДТП и слишком сильного затемнения стекол транспортных средств. Однако на сегодняшний день данный порос все еще только обсуждается представителями власти, и пока официального его никто подтверждать не планирует, поэтому строить какие-либо предположения на этот счет пока рано.





Как можно избежать штрафов?

И, наконец-то, наиболее важным правилом является то, что проверять коэффициент светопропускания можно исключительно на стационарном посте, и если инспектор просит водителя сделать это где-то в другом месте, ему можно смело отказывать в этом. Ехать на пост в принудительном порядке также ни один автовладелец не обязан, а инспектор может сопроводить его туда, только в том случае, если он его задержит, а произвести данную процедуру без веских оснований невозможно.





В России уже несколько лет действуют правила, касающиеся затемнения стекол транспортных средств, однако водители крайне неохотно открывают миру все свои «автомобильные тайны» и отказываются от защитной пленки авто, поэтому власти регулярно ужесточают штрафы за нарушения законодательства в данной сфере деятельности. Именно поэтому необходимоОбновленные правила тонирования автомобилей касаются в первую очередь изменений в Кодексе административных правонарушений, в котором содержится информация о том, что стекла в транспортных средствах должны иметь коэффициент светопропускания, соответствующий установленному ГОСТу, при более высоком значении эксплуатировать транспортное средство попросту запрещается. Интересно, что конкретные правила затемнения стекол не обговариваются, но в законопроекте содержится информация, касающаяся того, что коэффициент пропускания света для переднего стекла должен быть не менее 75%, а для боковых стекол он не должен превышать значение в 70%.Отдельно обговаривается информация о том, что тонировка не должна искажать проходящие через стекла цвета, при этом задние стекла можно затемнять на свое усмотрение. Законодательство РФ разрешает водителям наклеивать на лобовое стекло затемняющую ленту, защищающую глаза от солнечных лучей, но ее ширина должны быть строго не более 14 сантиметров.Причем используются не только денежные штрафы, а еще и запрет на передвижение транспортных средств. Вопрос о запрете решается с представителями ГИБДД в частном порядке, то есть у водителя будет возможность снять пленку со стекла прямо на месте нарушения, а в случае отказа инспектор сможет открутить номерные знаки транспортного средства прямо на месте происшествия.Не так давно затемненные стекла транспортных средств обходились автовладельцу в 500 рублей, но практика показала, что российские водители не сочли данную сумму особенно высокой и не отнеслись к данному вопросу слишком серьезно. Об этом говорит около 50 000 нарушений, связанных с данным вопросом, только в течение одного года. Обновленный законопроект предполагает серьезное повышение размеров штрафов и внедрение новой системы прогрессивных санкций. Сумма штрафа за тонировку составит около 1,5 тысяч рублей, причем столько придется заплатить при первом и единственном попадании инспектору ГИБДД, потому что любые последующие приводы будут обходиться более чем в три раза дороже – 5000 рублей. Лимит возможных нарушения устанавливается на уровне 12 раз, после чего у водителя насильно будут отбираться права.Отказаться от платы штрафа, естественно, можно, но в этом случае водитель может лишиться водительского удостоверения, причем отбор прав является на сегодняшний день наиболее активным предметом споров среди чиновников, которые, кстати говоря, могут и отказаться от данной меры наказания (тем более водители должны испугаться новых правил и штрафов, поэтому тонировка в 2018 году не будет создавать властям серьезных проблем).Естественно, данные изменения не вызывают положительных эмоций у автовладельцев, которые справедливо полагают, что затемненные стекла не оказывают влияние на безопасность передвижения транспортного средства, а отсутствие тонировки вообще создает большое количество неудобств для водителей.Власти уверены в том, что повышенный штраф за тонировку в 2018 году окажет положительное влияние на водителей, потому что он позволит их дисциплинировать и сделать дорожное движение более безопасным. Они уверены, что данный законопроект позволит существенно снизить количество ДТП, однако водители, конечно, не согласны с данным утверждением, считая подобные требования слишком жестоки, тем более тонированные стекла несут в себе помимо эстетической задачи,На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что налог на тонировку в 2018 году не принесет российским автовладельцам ровным счетом ничего хорошего. Более того, ряд независимых экспертов уверен в том, что он только приведет к увеличению статистики правонарушений.Учитывая то, что вопрос о том, разрешат ли тонировку в 2018 году, можно считать риторическим, ведь власти точно дали понять, что отменять действие законопроекта они не планируют, необходимо уделить некоторое внимание той информации, которую необходимо знать водителям транспортных средств, чтоб избежать штрафных санкций.Измерять коэффициент светопропускания запрещено при влажности воздуха более 45%, ведь для этого нужно отвезти транспортное средство в сухое помещение, а обычно рядом такое не оказывается. Более того, стоит обратить внимание на то, что некоторые приборы способны работать исключительно при температуре не ниже 10 градусов тепла, и если температурный режим нарушен, то результат тестирования можно оспорить.

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