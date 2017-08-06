Будет ли подорожание?

проездные на трамваи/троллейбусы – 1555 рублей (сюда же городские власти добавляют и автобусы);

студенты будут платить около 1035 рублей;

карта, на которой будет зафиксировано 70 поездок (для умеренного передвижения по городу) обойдется в 2590 рублей;

проездной «Подорожник», стоимость которого будет известна немногим позднее, будет функционировать в соответствии со старыми правилами, по которым цена 10-ти первых поездок будет на один рубль меньше.

Достаточно дорого обходится еще и стоимость наладки поездов подземного следования, а также внедрение в обиход новейших платформ и постройка новых линий метрополитена, поэтому без увеличения стоимости поездок обойтись просто не получится.





Перспективы развития метро в Питере

Изменения в метрополитене

планируется открытие еще пятикилометровой ветки городского метрополитена во Фрунзенском радиусе, что приведет к открытию новой углубленной станции (Дунайская), а оттуда метро пойдет на еще большее углубление (в этом районе собираются открыть еще одно депо, но обычно власти задерживают финансирование данного проекта, поэтому реализация планов остается под вопросом);

основные изменения в метро Санкт-Петербурга в 2018 году коснутся станции «Морской Фасад», территориальное местонахождение которой будет на Васильевском острове (особенностью станции стане то, что один из выхода метрополитена будет выходить прямо на пассажирский порт, что будет очень удобным для транспортировки туристов, которые в будущем планируют приехать сюда на Чемпионат мира по футболу;

в очереди пребывает открытие станции под достаточно «питерским» названием «Театральная», вед с ее помощью жители и гости городского массива смогут добраться до одной из главных достопримечательностей города – Мариинского театра (в данном случае могут быть небольшие проблемы со сроками, потому что городские чиновники уверены в том, что открытие произойдет в 2018 году, а на сайте метрополитена указан другой срок – декабрь 2019 года);

на правом береге метрополитеновской ветви появится станция с уютным названием «Гавань», а недалеко от стадиона «Зенит», где планируется проведение матчей по чемпионату мира по футболу будет открыта станция «Новокрестовская», что сделает маршруты передвижения болельщиков более простыми и удобными;

в планах находится еще и разгрузка Приморского района города, где откроется станция «Улица Савушкина» (здесь находится очень много новостроек, жители которых ранее очень часто страдали от огромного количества пробок по пути на работу, метрополитен позволит решить данную проблему и немного разгрузить транспортную сеть района).

Транспорт будущего в Питере

Об этом общественности сообщил Гасан Сафаров, который является заместителем председателя комитетов по тарифам, поэтому обсудить вопрос о том, какой будет стоимость проезда в метро Санкт Петербурга в 2018 году, стоит каждому.Именно об этом официально заявил губернатор Георгий Полтавченко, который еще отдельно упомянул о том, что при оплате проезда будут учитываться люди, нечасто передвигающиеся на данном виде транспорта, и гости северной столицы, которые заинтересованы в однократном проезде, а не покупке абонемента. Он также объяснил повышение стоимости проезда метро в 2018 году в СПБ тем, что необходимо компенсировать те продвижения, которые были не оплачены, потому что в последнее время поездок среди горожан стало намного меньше.Дополнительно он сделал акцент на том, что таким образом жители Питера должны начать покупать многоразовые билеты и проездные, которые существенно упростят процесс передвижения граждан на «подземке» (последние, кстати говоря, будут оснащены наиболее современными автоматизированными системами учета проезда).Увеличится цена проездных билетов на данный вид транспорта в районе 7%, при этом стоимость единого проездного для любого вида городского (наземного или подземного) транспорта будет составлять практически 3000 рублей за месяц,Увеличенная цена на метро в Санкт Петербурге 2018 связана существенным подорожанием стоимости материалов, необходимых для ремонтных работ и оснащений поездов, а также ростом средней заработной платы сотрудникам метрополитена (средства для этого городским властям просто необходимо получать из проезда, иначе ни о каком повышении и речи не может идти).Он достаточно прочно удерживает занятое первое место среди всех видов городского транспорта, однако не лишним будет сказать и о том, что некоторые из его линий работают на пределе собственных возможностей. Информация о том, что стоимость метро в Санкт-Петербурге с 2018 года станет больше не понравилась многим горожанам по причине того, что еще несколько десятилетий назад городские власти обещали им постройку нового кольца для того, чтоб сделать перемещение под землей максимально комфортным и удобным. Однако недостаток финансовых средств и впоследствии кризис немного скорректировали их планы, поэтому сначала проект модернизации метрополитена был немного пересмотрен, а сегодня он вообще претерпел глобальные изменения.Власти города посчитали, что строительство новой кольцевой линии обойдется им в чрезвычайно высокую сумму, поэтому они решили отложить этот вопрос до 2025 года. Однако схема метро Санкт Петербурга 2018 должна пополнится новой удлиненной линией, которая, по сути, должна объединить аэропорт и город, но и этот вопрос еще нельзя считать решенным до конца, потому что с финансированием проекта строительства у представителей городских властей возникли серьезные трудности.Запланированным мероприятиям по поводу развития городского метрополитена сбыться было не суждено, потому что властям пришлось бы выделить из государственного бюджета около 145 миллиардов рублей, которых из-за кризиса в нем попросту нет.В общем, планов у властей достаточно много, поэтом нет ничего удивительного в том, что стоимость жетона в метро СПБ в 2018 году немного увеличится, ведь на их реализацию необходимы средства, а дополнительных источников финансирования у городского бюджета нет.Власти Санкт-Петербурга рассматривают идею внедрения новой системы управления городским транспортом, которая будет полностью автоматизирована — от подсчета числа пассажиров до оплаты проезда и распределения маршрутов передвижения транспорта. В данный момент эти нововведения будут по большему счету касаться только наземного транспорта, но в скором времени они ожидаются и в метрополитене. Власти стараются сделать жизнь горожан удобнее, поэтому постоянно придумывают для горожан что-то новое, и за этими новинками необходимо следить.

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