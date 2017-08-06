Прибавка к зарплате на почте России в 2018 году в России

Проблема увеличения доходов

Экономические реалии

О чем еще стоит знать?

Дополнительно стоит уделить внимание тому, что ставка работника Почты на 2018 год в РФ будет увеличена за счет внедрения новой системы труда – эффективных контрактов. Теперь доход сотрудников почтовых подразделений будет зависеть не только от количества выполненной работы, а ещё и от её качества. Основной оклад заработной платы, по сути, не изменится, но на размер доходов будет зависеть от премиальных выплат и всевозможных доплат, соответственно, каждый человек сможет самостоятельно регулировать размер собственных доходов, а не жаловаться на несправедливое правительство. Сложно сказать о том, какие обязанности будут считаться более эффективными, потому что никаких критерии власти пока не установили, но в том, что объем работы для сотрудников увеличиться, сомневаться не приходится.





Какая ситуация с сокращениями?

Отдельно необходимо сделать акцент на том, что власти планируют внедрить в «Почту России» систему KPI, которая обеспечит увеличение уровня доходов сотрудников до 50 000 рублей, правда коснется такая сумма только начальников, которые будут получать бонусы за качественное выполнение собственных обязанностей. В целом, «Почта России» стремительно развивается, поэтому можно ожидать того, что в будущем власти существенно увеличат доход ее сотрудников и позаботятся о том, чтоб у них был высокий уровень жизни.





Штат организации невероятно широкий, и хотя многим людям незаметна работа ее сотрудников, без нее представить себе государство очень сложно, поэтому возникает вполне логичный вопрос о том, будет ли повышение зарплаты на почте России в 2018 году.Согласно официальным данным статистики, средняя заработная плата сотрудников почтовых отделений России достигает 20-25 тысяч рублей, однако в реальности ситуация выглядит немного иначе, потому что в организации есть и такие служащие, которые зарабатывают гораздо меньше. Наиболее высоким уровнем доходов могут похвастаться представители руководящего звена, именно поэтому все остальные сотрудники очень надеются на то, что их заработная плата в 2018-м году будут повышена.Представители столичных отделений имеют достаточно высокую заработную плату а региональные служащие иногда едва могут рассчитывать на минимальный оклад.Вопрос о том, что будет с зарплатой работников почты, возникает отнюдь неспроста, ведь в последнее время экономическая ситуация в стране нестабильна, и в государственной казне нет оптимального количества средств на проведение всех социальных мероприятий – увеличения уровня материальный пособий, индексирования заработных плат и повышения пенсий. Последнее существенное увеличение заработных плат сотрудников отделений почты, по сути, было произведено в 2012 году, после чего доходы «почтовиков» только несколько раз индексировались, но серьезных изменений не претерпевали, поэтому властям придется всерьез задуматься над данным вопросом.Представители власти делают все для того, чтоб улучшить доход представителей бюджетных организаций, однако представители почтовых отделений все еще имеют крайне низкие заработные платы, на которые им очень сложно жить (и особенно содержать семьи).Власти запланировали повышение окладов почтовым работникам в России, последние новости говорят о том, что можно ожидать увеличения доходов до значения в 26 000 рублей, причем способствовать этому будет заключенный контракт с «Почтабанком», потому что сотрудничество с данной компанией позволит наполнить бюджет организации дополнительными финансовыми ресурсами, и именно их можно будет использовать для увеличения доходов сотрудников. Ожидается поступление в бюджет компании в размере более сорока миллиардов рублей, которые будут заключены после подписания контракта (в основном денежные средства будут перечислены за аренду почтовых отделений по всей стране). Однако нельзя отдельно не сказать о том, что реализация правительственных планов полностью зависит от того, насколько стремительно экономика будет восстанавливаться после кризиса, а это зависит от того, какой будет ситуация на нефтяном рынке.Учитывая то, что увеличение зарплаты на почте России обусловлено повышением нефтяных котировок, нелишним будет рассказать несколько слов о ситуации с ростом цен на данный продукт. Именно нефть, несмотря на все усилия властей, обеспечивает большую часть финансовых поступлений в государственный бюджет, поэтому неопределенность на рынке продаж этого продукта может дорого стоить россиянам. Снижение стоимости нефти до 45 долларов за баррель может стать губительным для российской экономики, однако сегодня можно не переживать по этому поводу, потому что в реальности эксперты ожидают, что баррель нефти будет стоить не менее 55 долларов, а при подобной динамике экономика страны быстро восстановится и в государственном бюджете появятся средства на увеличение заработных плат бюджетников.Коэффициент индексации будет полностью соответствовать инфляции, которая в будущем году не превысит отметку в 5%, поэтому заработные платы сотрудников увеличатся примерно на такой процент. В прошлом индексация несколько раз отменялась по причине того, что в государственном бюджете не хватало средств на ее проведение, однако сегодня ни о чем таком и речи быть не может, поэтому можно быть уверенным в том, что индексация будет произведена в установленные сроки.Точной информации по данному вопросу ни у кого нет, но недавно представители организации сказали общественности, что они собираются уменьшить численность персонала в столичном филиале «Почты», потому что только так они смогут найти средства на рост доходов.Относительно роста уровня заработных плат никакой конкретной информации нет, но эксперты предполагают, что доходы почтальонов будут повышены примерно на 35% (данная цифра применима только к столичным регионам). Вопрос о том, будет ли сокращение почтовых работников в 2018 году, возникает совсем не просто так, ведь эксперты считают, что сегодня у большинства сотрудников данной организации функции дублируют друг друга, а значит их деятельность необходимо оптимизировать. После оптимизации люди будут работать немного больше, но при этом их доходы увеличатся, поэтому такую схему можно считать оптимальной.

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