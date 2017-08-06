Отменят ли суточные в 2018 году?

Что говорят власти?

Будет отмена или нет?

Изменится ли порядок выплат?

В завершение стоит еще раз напомнить, что информация о том, что в 2018 году отменят суточные, не верна, но нет единого мнения о то, что в будущем власти не примут подобный законопроект, поэтому за новостями правительства по данному вопросу необходимо очень внимательно следить.





Сегодня многие организации урезают собственные расходы, поэтому нет ничего удивительного в том, что общественность интересуется вопросом о том, планируется ли отмена суточных при командировках в 2018 году.Соответственно, можно сделать вывод о том, что организации имеют право самостоятельно устанавливать размер данных выплат, при этом они не варьируют в зависимости от региона. Однако нельзя не сделать отдельный акцент на том, что не облагаются налогом только те командировочные, которые не превышают 700 рублей по стране и 2700 рублей – для заграничных поездок, если сумма будет иметь больший размер, то она должна будет облагаться соответствующим НДФЛ.Более того, одно время разговоры о том, что суточные расходы все-таки будут отменены, обсуждался правительством, но сегодня развитие данного события маловероятно, ведь власти пришли к выводу о том, что их отмена нецелесообразна. Соответственно, можно с уверенностью ответить на вопрос о том, отменят ли суточные при командировках в 2018 году, отрицательно, потому что ничего подобного в ближайшем будущем не произойдет.В любом случае, люди должны понимать, что отмена командировочных расходов может быть связана только с пересмотром соответствующего законопроекта, потому что отказаться от данных выплат полностью попросту невозможно, ведь люди не могут ездить в служебные поездки за свой счет – это необходимо компании в целом, а не ее сотрудникам. Следовательно, отмена законопроекта возможна только в том случае, если его заменять на какой-то другой, а пока принятие никакого другого закона не рассматривается.На сегодняшний день точно можно сказать, что высшее руководство организации способно самостоятельно устанавливать размер суточных, который может составлять как 500 рублей, так и 5000 рублей в день. Окончательная сумма обязательно прописывается в документации организации, но превышение установленного лимита облагается налогами и за этим очень тщательно следит налоговая служба.Оформляются они обязательно нормативно-правовыми актами, учитываются в специальном табеле, после чего работник ставит на них свою подпись. Работники несут ответственность деньги, полученные в бухгалтерии, поэтому им необходимо тщательно собирать чеки, касающиеся всех трат. Согласно законодательству, компенсации будут подлежать затраты на общепит, жизнь в гостинице или проезд, а в случае заграничной командировки дополнительно может оплачиваться еще и виза, которая нужна для пересечения границ.

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