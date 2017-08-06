Подорожание проезда в метро в Москве в 2018 году

Первый метрополитен был построен в Лондоне около 160 лет назад, и с тех пор подобный городской транспорт появился уже практически в каждом крупном городе мира. В современное время эксперты работают над тем, что сделать реальностью наиболее широкомасштабные проекты по развитию подземных дорог, и Москва в данном случае не стала исключением. Московский метрополитен стремительно развивается, неудивительно, что и стоимость проезда постоянно возрастает, поэтому стоит обсудить вопрос цены на проезд в метро Москвы 2018 более подробно.





Цена проезда

Единый проездной билет на один год можно будет купить за 18,5 тысяч, причем стоит сказать о том, что использовать его можно будет не только в метрополитене, а еще в трамвае и троллейбусе.

Билет на 90 минут подойдет гостям города, которые приезжают в столицу на непродолжительное время и не хотят тратить его на покупку билетов при каждом передвижении.

Безлимитный абонемент на один месяц передвижений будет стоить около 1100 рублей (цена варьирует от количества поездок).

Остаются студенческие проездные документы и льготные, цена на которые (в соответствии с предварительными данными городских властей) останется неизменной.





Проблемный вопрос

Каким будет метро в 2018 году?

Более того, если посмотреть новую карту метро Москвы в 2018 году, то можно увидеть еще и то, что на ней появятся станции – «Косино» и «Улица Дмитриевского, первая из которых будет переходной, а на второй появится подвесной потолок, украшенный светом ламп таким образом, чтоб они напоминали солнечные лучи.





Жители крупных городов, к которым, безусловно, относится Москва – один из крупнейших городов мира, давно не представляют собственной жизни без метрополитена, который позволяет им за максимально короткое время беспрепятственно перемещаться из одной части городского массива в другую.Более того, власти недавно сделали заявление о том, чтоб увеличить заработные платы сотрудников московского метрополитена, которые ранее не могли похвастаться высоким уровнем дохода. Несложно догадаться о том, что на повышение заработных плат властям потребуются дополнительные финансовые поступления, одним из источников которых станет стоимость проезда.Относительно недавно цена проезда уже была увеличена на 7%, чему поспособствовал экономический кризис, вынудивший властей повысить тарифы (при этом члены правительства все-таки оставили тарифы заниженными, потому что в реальности их рост должен был достичь 12%, а не 7%). Сегодня точно нельзя сказать о том, какой именно будет цена проезд в метро Москвы 2018, тарифы на проезд все еще до конца не определены.В современное время протяженность путей превышает 300 километров и примерно половина станций (по официальным данным статистике) перегружена. Более того, некоторые люди до сих пор живут в таких районах Москвы, где нет ни одной станции, поэтому они испытывают серьезные трудности в передвижениях по городу.Нелишним будет сказать еще и том, что многие подземные станции уже давно требуют серьезного ремонта. Требуется замена старых вагонов, оборудования для вентиляции и починка эскалаторов, и пока власти все не заменят, люди не будут лояльно относится к удорожанию стоимости проезда, соответственно, данная проблема требует немедленного решения.В левобережной части города появится станция под названием «Беломорская», которую строят по инновационным технологиям – сверху вниз. Сегодня она достаточно широко применяется при строительстве подземных сооружений по всей стране, и ее основным преимуществом является то, что стойка может вестись без влияния на жизнь горожан данного района.Появится новая линия — Кожуховская, протяженность которой составит около 18 километров. Она является одним из наиболее крупных объектов строительства в столичном метрополитене, и с ее помощью власти города соединят центральную часть города с Люберцами. Все станции на Кожуховской линии метрополитена будут оснащены наиболее современными приспособлениями – лифтами для людей с инвалидностью, например, и стеклянными ограничителями перед платформами, которые не позволят людям упасть на железнодорожные пути (что часто наблюдается в пиковые часы времени). Соответственно, подорожание метро в Москве в 2018 году неизбежно, ведь подобный проект требует достаточно большого количества финансовых вложений.Несколько новых станций появятся в жилых районах города. Например, на Нижегородской улице будет построена станция с одноименным названием, которая станет пересадочным узлом, соединяющим разные направления движения. Декором данного строения занимаются ведущие архитекторы города, поэтому посмотреть здесь будет на что. Появится еще одна станция «Стахановская улица», дизайн которой будет выполнен в промышленном стиле в честь одного известного шахтера – Алексея Стаханова (он прославился своими «стахановскими» темпами производства угля, в несколько раз превышающие норму).Рязанский проспект украсит еще одна станция «Окская улица», голубые потолки которой будут напоминать жителям города и его гостям о водной стихии (название связано с рекой Ока). В Выхинском районе появится «Юго-Восточная станция», изюминкой которой станет уникальный дизайн, выполненный из соединенных арок и, что немаловажно, вьющихся растений. Растения будут создавать на станции уютную атмосферу, поэтому в такое место захочется возвращаться снова и снова.В завершение стоит сказать о том, что на третьем пересадочном контуре в 2018 году откроются двери сразу шести станций, которые оборудуют в соответствии с последними техническими инновациями и правилами безопасности. Особенностью линии станет то, что на каждой станции у края платформы будут находиться перегородки, двери которых будут открываться одновременно с дверями поезда.В целом, модернизация столичного метрополитена продолжается и нелишним будет заметить, что идет она достаточно масштабными темпами. Очень скоро жители самых отдаленных районов города смогут беспрепятственно добираться в центральную его часть или любой другой район на подземном поезде, а о том, сколько будет стоить проезд после окончания всего строительства, можно будет говорить позже.

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