Курс доллара на сегодня, 6 августа, прогноз экспертов: что будет с рублем до конца лета





К прогнозу курса валют приковано повышенное внимание со стороны рядовых россиян по той причине, что многие из них хотят понимать, к чему готовиться в контексте последнего летнего месяца. Как известно, август относится к числу тех месяцев, когда изменения курсов валют носят непредсказуемый характер.Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня снизился по сравнению с показателем пятницы на 26,48 копеек и составил 71,68 рубля, курс доллара на 6 августа 2017 опустился на 42,22 копейки - до 60,32 рубля.Стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 35,14 копейки и составила 65,44 рубля.«Черное золото» закончило неделю ростом. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре на Лондонской бирже ушли на выходные, подорожав на 0,79% - до $52,42 за бочку. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 1,00% - до $49,52 за баррель.Рубль, начавший понемногу отходить от санкционных новостей, вновь обратил свое внимание на дорожающую нефть и завершил неделю, чуть окрепнув. Так, к закрытию торгов на Московской бирже доллар потерял 39 копеек - до 59,97 рубля, евро отступил сразу на рубль - до 70,60.Эксперты уточнили, что август - традиционно худший месяц для рубля, так как он остается без поддержки налогового периода и на рынке заметно уменьшается спрос на него. Единственной опорой «деревянному» выступает нефть, которая в случае дальнейшего подорожание будет укреплять рубль. Из негативных факторов - на рубль может повлиять внешний фон.

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