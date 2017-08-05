



Что говорят эксперты?

О чем стоит знать?

они полностью постараются изменить налоговое законодательство (к чему они уже приступили), в ходе чего увеличатся ставки НДПИ и отменятся экспертные пошлины на товары;

скорректируют уровень минимальных дивидендов в государстве;

позаботятся о создании единой методологической базы.

Структура расходов госказны

В завершение стоит сказать о том, что бюджет России на 2018 год в долларах выглядит не особенно внушительно, особенно если анализировать то, сколько денег необходимо для финансирования той или ной сферы деятельности. На сегодняшний день первой задачей для представителей власти является поиск новых источников финансирования, и сегодня они делают в се для того, чтоб их найти. Они меняют систему налогообложения, способствуют развитию промышленности, сельского хозяйства и всего остального, а значит уже в скором времени дефицит государственного бюджета станет практически незаметным, а казна наполнится новыми финансовыми поступлениями.





Экономический кризис сегодня существенно сбавил обороты и Российская Федерация начала постепенно восстанавливаться, поэтому обсудить бюджет России на 2018 год в цифрах стоит подробно.Соответственно, нельзя не сказать о том, что бюджет Российской Федерации на 2018 год будет полностью зависеть от того, сколько будет стоить баррель нефти, и зависимость в данном случае очень проста – чем выше будет стоимость «черного золота», тем больше финансовых средств будет находиться на внутренних счетах Российской Федерации.В современное время большинство аналитиков уверено в том, что государство ждет новый виток экономического развития, поэтому можно ожидать того, что в 2018 году экономика начнет постепенно расти. Прогнозируемый рост ВВП составляет 1,7%, а это является прямым повреждением того, что государство восстанавливается после кризиса, соответственно, последние новости о бюджете России на 2018 год должны выглядеть оптимистично.Власти уже представляли общественность расчеты на будущий период, но за последнее время они немного изменились, потому что факторы, оказывающее влияние на ту или иную сферу деятельности в стране, остаются неустойчивыми (эксперты настоятельно рекомендуют регулярно следить за обновленными экономическими прогнозами, потому что цифры очень быстро меняются). Согласно последним данным можно сказать о том, что ожидаемые поступления в федеральную казну составят примерно 14 триллионов рублей, однако даже при таком развитии экономика государства вряд ли сможет выйти на самоокупаемый уровень, при этом дефицит бюджета России на 2018 год ожидается на уровне 2 триллионов рублей.Показатели рассчитываются на основе прогнозируемой инфляции, размер которой не превысить 4%, однако наиболее важное влияние на них оказывает стоимость нефти с которой очень тесно взаимосвязаны буквально все сферы государственной деятельности в России. Среднестатистический ожидаемый ценовой уровень нефти будет находиться в пределах 40 долларов за баррель, но стоит принимать во внимание тот факт, что показатель может измениться в большую или меньшую сторону. Власти раздумывают над тем, чтоб уменьшить добычу нефтепродуктов и тем самым спровоцировать рост их стоимости, но сложно сказать о том, насколько полезным и эффективным окажется данное решение.Проблемой в данном случае является еще и то, что власти использовали практически все средства из Резервного фонда для покрытия собственных расходов, значит в будущем они не смогут пользоваться дополнительными финансами. Современные представители власти существенно стремятся к уменьшению размеров внешнего долга, и на сегодняшний день внешний долг Российской Федерации перед другими странами уже составляет меньше трех миллиардов долларов.Представители Минфина говорят о том, что в будущем временном периоде (до 2019 года) внешний государственный долг не превысит от метку в 20%, а при таких условиях экономика будет, пусть и медленно, но восстанавливаться.Минимальную часть расходов берет на себя сфера здравоохранения (около 2,3%), и примерно столько же занимает сфера образования, в которой (нужно сказать) происходят существенные изменения – уменьшаются размеры стипендиальных выплат, снижается количество бюджетных мест и уменьшится число рабочих мест для преподавателей. В целом, финансирование программы образования в России уменьшится примерно на 20%, и переживать по этому поводу бессмысленно, потому что только снижение расходов может положительно повлиять на состояние экономики.Отдельно нужно сказать о том, что бюджет МВД России на 2018 год потребует около 12% от общего количества расходных средств федерального бюджета, а это достаточно внушительная сумма, которая серьезно опустошит госказну. Однако нельзя не сказать о том, что без подобных трат обойтись российском правительству просто не получится, потому что ведомство МВД ожидают серьезные изменений, которые в первую очередь коснутся кадрового состава организации. Власти планируют сделать более жесткими требования к профессиональным качествам сотрудников ведомства, но более весомую роль в данном случае играть будут психологические аспекты личности людей, которые с нового года будут учитываться при приеме на работу или увольнении с нее.Стоит ожидать того, что число сотрудников полиции может уменьшится (процент пока не разглашается общественности), причем данная мера является необходимой, потому что только она позволит оптимизировать расходы правительства. Число сокращений составит около 2% (ориентировочно), но оставшиеся сотрудники могут рассчитывать на некоторую прибавку к заработной плате.Достаточно внушительную сумму потянет на себя и военный бюджет России на 2018 год, расходы по которому составят около 2500 миллиардов рублей, денежные средства пойдут на финансирование армии и ее служащих, потому что сегодня для России крайне важно поддерживать свое военное положение (лидерство) на мировой арене.Нужно сказать, что на эту сферу деятельности будет расходоваться около 30% государственного бюджета, и не стоит переживать о том, что сумма кажется чрезмерно высокой, потому что «львиная» часть вышеперечисленных денежных средств будет направлена именно на социальную поддержку граждан (ориентировочно планируется финансирование четырех десятков программ).

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