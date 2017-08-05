Вопрос о том, какие изменения НДФЛ в 2018 году планируются властями, требует подробного обсуждения, потом что экономический кризис вынуждает членов правительства искать новые источники наполнения государственного бюджета и одним из них стали обновленные налоги. Запланировано повышение НДФЛ и изменение вычетов из него, и власти полностью уверены в том, что подобные новшества принесут государству исключительно пользу.
Что говорят эксперты?
Эксперты утверждают, что экономика Российской Федерации смогла преодолеть экономический кризис, о чем свидетельствует рост (пусть пока и минимальный) внутреннего валового продукта. Можно, конечно, наблюдать стагнацию экономики, но она не будет продолжаться очень долго, поэтому все свидетельствует о положительной динамике. Реформа налоговой системы пизолит увеличить экономический рост и увеличить наполняемость государственного бюджета. Обговаривая то, какие изменения планируются при сдаче НДФЛ в 2018 году в России планируют ввести власти, нельзя не уделить внимание тому, что ожидается уменьшение «серых» (или черных) принципов налогообложения, направленных на уменьшение налогов. И это положительная новость, потому что в соответствии с предварительными расчетами это позволит увеличить поступления в бюджет страны примерно на 5 триллионов рублей. Налоговая нагрузка останется прежней для предпринимателей, потому что они стимулируют развитие экономики и тормозить данный процесс никак нельзя, но избежать повышения ставки НДФЛ не получится. Обсуждая информацию о том, какие изменения ставки НДФЛ в 2018 году, нельзя не сказать, что может быть произведен переход на прогрессивную шкалу налоговых ставок, а это в свою очередь может стать причиной того, что у людей может появиться повод скрывать уровень собственных доходов и государственная казна от этого обязательно пострадает. Однако ряд экспертов уверен и в том, что подобные налоговые изменения позволят снизить нагрузку на федеральный бюджет.
Какими будут изменения?
Члены правительства планируют несколько изменений существующей системы, которые коснутся увеличения налоговой ставки, запуска прогрессивной шкалы, а также установления того уровня доходов, который не будет облагаться налоговой ставкой. Сложно пока сказать о том, какие именно будут активированы изменения, но пока власти обсуждают вариант увеличения ставки НДФЛ до 15%, и половина данной службы будут направляться напрямую в государственную казну. Минэкономразвития в свою очередь также не обходят стороной вопрос о том, какие изменения вычетов НДФЛ в 2018 году, и они предлагают добавить особенные налоговые вычеты для работодателей, а также снизить страховой взнос до 21%. Налоговые вычеты позволяют людям неплохо экономить и в современное время они заслуживают особого внимания, потому что уровень доходов населения никак нельзя назвать слишком большим. Необходимо отдельно рассказать о существовании социального вычета, на который могут рассчитывать люди, регулярно делающие отчисления в организации, занимающиеся благотворительной деятельностью, являются участниками системы добровольного страхования граждан или оплачивают обучение (они могут рассчитывать на скидки при уплате НДФЛ). Остается неизменным имущественный вычет, и по старым правилам не платить налог можно будет пять лет. Отдельное внимание нужно уделить тому, какие изменения вычеты на детей НДФЛ в 2018 году планирую ввести власти, потому что семьи с двумя детьми могут рассчитывать на вычет в размере 1400 рублей при наличии двух детей, а если в семье появляется третий ребенок, то вычет увеличивается до 3000 рублей. Вычеты может оформить только один и родителей ребенка, и для этого ему придется заполнить специальную налоговую декларацию и собрать необходимый пакет документов.
Что можно сказать в качестве резюме?
Отрицать актуальность налоговой реформы глупо, потому что она нужна для развития отечественной экономики. В современное время ставка налога НДФЛ в РФ находится на минимальном уровне в сравнении с другими европейскими странами, и ее повышение позволит российском бюджету решить некоторую часть собственных проблем. Однако необходимо принимать во внимание еще и то, что без принятия дополнительных мер проблемы бюджетной политики только станут больше. Необходимо также уделить внимание и тому факту, что властям придется более конкретно обсудить возможность внедрения специальных режимов налогообложения. Ранее велись разговоры о возможной отмене УСН, а также отмены упрощенки, но сегодня данный вопрос решено было отложить, потому что подобные изменения станут губительными для представителей малого и среднего бизнеса, поэтому пока стоит просто наблюдать за предложениями властей и следить за всей доступной информацией по этому вопросу.
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