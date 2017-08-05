Urban Group стала “платиновым партнером” Сбербанка

Данный статус дает компании возможно увеличить скорость аккредитации новых объектов,а также уменьшить время рассмотрения ипотечных заявок. “Платиновые партнеры” обслуживаются Сбербанком в первоочередном порядке.Клиенты Urban Group могут с начала лета получить ипотеку от Сбербанка под 8% в течение всего срока кредитования. Предложение доступно покупателям квартир в “Лайково”, “Лесобережном, “Митино О2”, “Видный город” и “Опалиха ОЗ” до конца этого года.

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