Urban Group стала “платиновым партнером” Сбербанка в сфере жилищного кредитования за первые 6 месяцев этого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Данный статус дает компании возможно увеличить скорость аккредитации новых объектов,а также уменьшить время рассмотрения ипотечных заявок. “Платиновые партнеры” обслуживаются Сбербанком в первоочередном порядке.
Клиенты Urban Group могут с начала лета получить ипотеку от Сбербанка под 8% в течение всего срока кредитования. Предложение доступно покупателям квартир в “Лайково”, “Лесобережном, “Митино О2”, “Видный город” и “Опалиха ОЗ” до конца этого года.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262942-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.