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Urban Group стала “платиновым партнером” Сбербанка

Urban Group стала “платиновым партнером” Сбербанка в сфере жилищного кредитования за первые 6 месяцев этого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Данный статус дает компании возможно увеличить скорость аккредитации новых объектов,а также уменьшить время рассмотрения ипотечных заявок. “Платиновые партнеры” обслуживаются Сбербанком в первоочередном порядке.

Клиенты Urban Group могут с начала лета получить ипотеку от Сбербанка под 8% в течение всего срока кредитования. Предложение доступно покупателям квартир в “Лайково”, “Лесобережном, “Митино О2”, “Видный город” и “Опалиха ОЗ” до конца этого года.


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