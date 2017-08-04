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В Минюсте Украины до сих пор не верят, что РФ построит мост в Крым

Павел Петренко, возглавляющий украинский Минюст, до сих пор не может поверить в то, что правительство РФ построит Крымский мост. На данный момент все фактически решено и даже построено на 50%, сообщает Лайф.


В Минюсте Украины до сих пор не верят, что РФ построит мост в Крым

По словам Петренко, ни одна уважающая себя компания не поставит ни гайки, ни болта. Это случится из-за возможного риска потерять свой бизнес в Японии, США или странах ЕС, то есть в странах, присоединившихся к санкциям против России.
«По моему глубокому убеждению, у этого проекта перспектив фактически нет», - подытожил глава Минюста, также призвав всех немедленно ввести санкции в отношении компаний, которые прямо или косвенно касаются строительства Крымского моста через Керченский пролив.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262502-news.html
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