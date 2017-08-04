В Минюсте Украины до сих пор не верят, что РФ построит мост в Крым





По словам Петренко, ни одна уважающая себя компания не поставит ни гайки, ни болта. Это случится из-за возможного риска потерять свой бизнес в Японии, США или странах ЕС, то есть в странах, присоединившихся к санкциям против России.«По моему глубокому убеждению, у этого проекта перспектив фактически нет», - подытожил глава Минюста, также призвав всех немедленно ввести санкции в отношении компаний, которые прямо или косвенно касаются строительства Крымского моста через Керченский пролив.

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