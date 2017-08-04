Банк Югра, последние новости на сегодня, 4 августа 2017: проблемы банка сейчас





Миноритарий «Югры» Андрей Коршунов подал заявление в Генеральную прокуратуру РФ с требованием проверить деятельность главы временной администрации банка Дмитрия Онегина. Заявитель считает, что необходимо решать вопрос о его уголовном преследовании.«В отсутствие каких-либо первичных учетных документов, вопреки возражениям сотрудников бухгалтерии банка, письменно уведомлявших его о преступных действиях, Онегин умышленно снизил размер собственных средств на 38,69 млрд руб», - приводятся слова Андрея Коршунова (ему принадлежит 1% акций банка) в сообщении пресс-службы основного собственника «Югры» Алексея Хотина.Вместе с этим специалист пояснил, что балансовая стоимость 29 объектов недвижимости банка была снижена в три раза - с 16,5 млрд руб до 5,2 млрд руб. Также он считает, что «многие приказы проводились «задним числом», чтобы руководство Центрального банка могло подготовить ответ на протесты Генпрокуратуры». Так, в своем заявлении он ссылается на приказ Дмитрия Онегина от 27 июля, где он прямо требует задним числом осуществить корректирующие бухгалтерские записи.Заявитель требует провести проверку озвученных им фактов, истребовать все документы, послужившие основанием отзыва у банка лицензии, и направить материал проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании Дмитрия Онегина по статье о злоупотреблении полномочиями.Онегин возглавлял временную администрацию "Югры" до момента отзыва лицензии. Сейчас этим органом руководит главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми банками Галина Алексенцева.Напомним, ЦБ с 10 июля этого года ввел в банк «Югра» временную администрацию в лице АСВ сроком на шесть месяцев и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. АСВ оценило объем своих выплат в рамках данного страхового случая в сумму около 170 млрд рублей. Выплаты начались 20 июля через пять банков. Позже, 28 июля, Банк России отозвал лицензию у банка «Югра». По данным регулятора, бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации, за счет привлеченных денежных средств физических лиц посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов.

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