Курс доллара на сегодня онлайн, 04.08.2017, в банках: прогноз экспертов на месяц о курсе валют





В последние дни к курсу валют приковано повышенное внимание со стороны россиян по одной простой причине - мало кто из экспертов может с уверенностью предсказать дальнейшее развитие событий на торгах. Вместе с этим свежие изменения указывают на нестабильность российского рубля.Свежие данные с Московской биржи свидетельствуют о том, что торги сегодня, 4 августа, уже стартовали. В ближайшие минуты будут доступны первые данные по поводу изменения курсов доллара и евро в сравнении с рублем. Наш сайт N4k.Ru внимательно следит за этим и вскоре опубликует актуальные сведения о котировках.Итак, торги на ММВБ сегодня, 04.08.2017, стартовали хоть и с небольшого, но все-таки укрепления американской и европейской валют. В частности, доллар поднялся на 4 копейки, а евро прибавило 14 копеек. Таким образом, они стоили в начале торгов 60,40 руб. и 71,79 руб. соответственно.Банк России установил официальные курсы основных мировых валют на пятницу, 4 августа. Доллар подорожал на 16 копеек - до 60,75 рубля, евро вырос на 26 копеек - до 71,95 рубля.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) равна 65,7914 рубля.Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,94 рубля при покупке и 62,06 при продаже, курс евро в Сбербанке на 4 августа 2017 равен 70,03 рубля при покупке и 73,53 при продаже.«Черное золото» начало новый день со снижения. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре на Лондонской бирже, по состоянию на 9.40 утра пятницы, 4 августа, опустились на 0,27% - до $51,87 за бочку. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели на 0,29% - до $48,89 за баррель.Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко считает, что курс доллара сегодня, 4 августа 2017, начнет торги на уровне 60-60,25 рубля, курс евро - 71,50-71,75 рубля. По его словам, такая динамика связана с тем, что ночью и утром не ожидается каких-то значительных событий, способных повлиять на динамику."Дальше можно ожидать укрепление российской валюты, так как краткосрочно рубль выглядит перепроданным. Нефть продолжает расти, а реакция на санкции оказалась слишком нервной. Так же влияние покупок Минфина в августе незначительное - около 3 процентов объема. К тому же ведомство само не покупает на открытом рынке", - поведал эксперт.Он подчеркнул, что в качестве дополнительного фактора укрепления российской национальной валюты является рост цены на нефть. В этой связи днем эксперт ожидает курс доллара за 60 рублей, а евро пока не пытается дорожать.По мнению Ващенко, евро может возобновить рост к концу года на фоне продолжения повышения ставок в Новом Свете."Я полагаю, что единая европейская валюта не поднимется выше 1,21 к доллару в ближайшее время, хотя краткосрочно больший подъем вполне возможен. При резком ослаблении доллара и отсутствии реальных изменений в экономике (снижение налогов, реформа здравоохранения), замедлится рост в реальном секторе и инвестиции", - сказал специалист.

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