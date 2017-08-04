Последние новости Сирии сегодня, 4 августа 2017: обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии на 04.08.2017





Последние новости, поступающие сейчас из Сирии, вновь и вновь наполненными тревожными данными. Как не трудно догадаться, террористические группировки, коих на территории страны большое количество, совершенно не думают складывать оружие. Напротив, по отдельным направлениям фиксируется повышенная активизация боевиков.Государственный департамент США выпустил официальное заявление, что власти Сирии якобы еще два года назад казнили активиста.При этом, как это постоянно бывает, американцы не стали предъявлять каких-либо фактов, доказывающих это, а по «старой доброй» традиции ограничились лишь голословными обвинениями.«США глубоко опечалены сообщениями о казни в Сирии блогера и активиста Басселя Хартабиля. Мы выражаем наши самые глубокие и сердечные соболезнования его семье, друзьям и близким», - говорится в пресс-релизе Госдепа.При этом, не сообщается, где это произошло и когда точно случилась «казнь», какие-либо документальные, или фото- и видеосвидетельства общественности представлены не были.Ряд членов вооруженных формирований финансируемой США сирийской оппозиции перешли на сторону сирийских правительственных войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой американское военное командование.Уточняется, что, вероятнее всего, речь идет о формировании «Магавир ас-Саура» Сирийской свободной армии (ССА).По словам полковника ВС США Джозефа Скрокку, речь идет о разрозненных переходах. Поддержка ССА будет продолжена, - подчеркнул полковник.После небольшого перерыва правительственные войска возобновили штурм города ас-Сухна. В операции участвуют подразделения 5-го армейского корпуса и 18-й танковой дивизии. При поддержке ВКС РФ сирийские военные сбили заслоны террористов, выставленные на окружающих высотах, и ворвались в населенный пункт. По неподтвержденным данным освобождено около 20% территории города.Накануне «Исламское государство» (запрещена в РФ) предприняло отвлекающее наступление на северо-востоке Хомса. Противник атаковал позиции ВС САР в районе Юбб Аль-Джаррах. С утра террористы пошли на штурм опорных пунктов правительственных сил неподалеку от города Максар Аль-Хоссан. На протяжении 6 часов на данном направлении шли ожесточенные бои. В ходе сражения силовики уничтожили 16 джихадистов. Боевики ИГ, не добившись своей цели, были вынуждены отступить.Продолжилась эвакуация исламистов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» из района ливанского города Арсаль в провинцию Идлиб. По данным информационного агентства Al Masdar News, на данный момент восточные территории Ливана покинули около 120 автобусов, которые уже достигли северных окраин провинции Хама.Жилой квартал Дамаска снова подвергся обстрелу со стороны союзных антиправительственных организаций «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам». На этот раз боевики открыли огонь по району Аль-Кемария. Как сообщал новостной портал Al Manar News, один из местных жителей погиб. После этого Сирийская арабская армия (САА) пошла в атаку в районе оазиса Восточная Гута, однако успехов правительственным войскам пока достичь не удалось. В результате ожесточенных боев четыре солдата армии САР погибли, передавал местный информационный портал News Yarmouk.Армия Башара Асада была вынуждена отступить и вновь начать обстреливать укрепрайоны исламистов в районах Джобар и Айн-Тарма, а также вблизи населенных пунктов Хараста и Аль-Нашабия на северо-востоке от Дамаска. Об этом сообщал Twitter-канал (ShahbaPress).Под огнем боевиков «Исламского государства» оказались жилые кварталы Дейр эз-Зора - Аль-Джура и Аль-Кусур. Террористы провели несколько обстрелов, в результате чего были убиты по меньшей мере пять гражданских лиц, более 15 человек получили ранения. В числе пострадавших - женщины и дети, передавал военный источник в сети Twitter (RyfDimashqNow).Сирийские военные самолеты, в свою очередь, интенсифицировали удары по укрепрайонам исламистов ИГ в районе Шейх Ясин, а также близ вершины Аллуш. Никакой информации об итогах боевых вылетов все еще не поступало.Тем временем радикалы из Ас-Сухны и Акербата, расположенных на востоке провинций Хомс и Хама, начали прибывать в Дейр эз-Зор, в связи с чем боевики усиливают натиск на позиции правительственных сил. Кроме того, по данным информагентства Al Masdar News, ИГИЛовцы объявили о принудительной мобилизации всех мужчин от 20 до 30 лет.

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