Курс доллара на сегодня, 4 августа 2017: прогноз экспертов о будущем рубля





Курс валют остается в центре повышенного внимания россиян. Это происходит в основном по той причине, что специалисты с большим трудом предсказывают дальнейшее развитие событий в плане изменения рубля по отношению к доллару и евро.Курс евро на сегодня вырос по сравнению с показателем четверга на 26,61 копейки и составил 71,9527 рубля, курс доллара на 4 августа 2017 года поднялся на 16,84 копейки - до 60,7503 рубля.Стоимость бивалютной корзины на пятницу поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 21,24 копейки и составила 65,7914 рубля.В среду, 2 августа, президент США Дональд Трамп нехотя подписал закон о антироссийских санкциях. Примечательно, что российский рынок отреагировал на это ростом, что не скажешь о рубле. К закрытию торгов доллар подорожал на 24 копейки - до 60,59 рубля, евро вырос на 52 копейки - до 71,79 рубля.Эксперты отмечают, что продолжающаяся санкционная история оказывает влияние на рубль до такой степени, что он перестал обращать внимание на растущие нефтяные цены, которые уже который день держаться на комфортном уровне.Хотя, эксперты и отмечают, что все таки именно «черное золото» не позволяет рублю рухнуть вниз.Тем не менее, в случае если, в ближайшее время «деревянный» не обратит свой взор на рынок энергоносителей, падение его продолжится. Тем более, что август считается традиционно тяжелым для рубля месяцем, так как в это время он остается без поддержки налогового периода и снижается спрос на валюту.

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