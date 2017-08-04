Минфин РФ приобретет валюту на 47,6 млрд рублей в августе

Министерство финансов России намерено осуществить покупку валюты на внутреннем рынке страны, объем средств составит не менее 47,6 млрд рублей. По информации государственного ведомства, операции, связанные с непосредственным наращиванием объёмов приобретения денежных единиц зарубежных государств на отечественном рынке пройдут в утверждённый период: с 7 августа по 6 сентября нынешнего года.Особо отмечено, что в сравнении с июльскими операциями объем закупок валютных средств будет увеличен в 640 раз. Анна Кокорева, замглавы аналитического департамента московской компании «Альпари» ранее прокомментировала в масс-медиа снижение курса рубля.

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