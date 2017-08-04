Минфин РФ приобретет валюту на 47,6 млрд рублей в августе

Российский Минфин намерен изменить стратегию в отношении операций на внутреннем рынке страны. Будут приобретены денежные средства иностранных государств в сотни раз превышающие суммарный объём приобретения валют на протяжении июля.
Министерство финансов России намерено осуществить покупку валюты на внутреннем рынке страны, объем средств составит не менее 47,6 млрд рублей. По информации государственного ведомства, операции, связанные с непосредственным наращиванием объёмов приобретения денежных единиц зарубежных государств на отечественном рынке пройдут в утверждённый период: с 7 августа по 6 сентября нынешнего года. Особо отмечено, что в сравнении с июльскими операциями объем закупок валютных средств будет увеличен в 640 раз. Анна Кокорева, замглавы аналитического департамента московской компании «Альпари» ранее прокомментировала в масс-медиа снижение курса рубля.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262303-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.