

История эпидемий

Вирусы человека, птицы и свиньи странным способом соединились в новый штамм А(N1H1), в народе его прозвали — свиной грипп. Пик заболеваний пришёлся на 2009-2011 годы. Умерло более 20 000 человек.





Что это такое?

Кто защитит?

Симптомы свиного гриппа в России 2018

высокая температура тела;

ломота в теле (иногда отказывают ноги);

сухой кашель;

боли в груди и горле;

тяжёлое прерывистое дыхание;

Осложнения гриппа

Группа риска

Лечение гриппа А(N1H1)

Возможна ли эпидемия гриппа в России в 2018 году? На этот вопрос специалисты пока не могут дать точного ответа. Общий прогноз о возможной вспышке заболевания медики смогут озвучить лишь после кампании по вакцинации -2017. Она пройдет в нашей стране в сентябре. Как ранее, заявляли в Роспотребнадзоре РФ в этом году необходимо привить около 40% россиян. Только тогда, по прогнозам специалистов, заболеваемость гриппом удастся значительно снизить по сравнению с прошлым годом.





Каждый год учёные фиксируют новые штаммы, ранее не известные человечеству. Не обошла пандемия и нашу страну. Впервые о свином гриппе в России широко узнали в 2009 году. Тогда от гриппа А(N1H1) по статистике Министерства здравоохранения в нашей стране умерло 622 человека. По неофициальным данным — в несколько раз больше.Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, но медики сходятся во мнении: благодаря усовершенствованию вакцин, масштабной прививочной кампании и информированию населения пандемии удастся избежать.Всего же за последние почти полтора столетия, человечество пережило несколько страшных эпидемий. В начале 20 века более 25 миллионов человек умерли от «испанки». В основном это были молодые люди. Грипп свирепствовал всего два года, но эта эпидемия стала самой «кровожадной» и навсегда была вписана в историю пандемий, унесших миллионы жизней. В середине того же века в мире бушевал «азиатский» и «гонконгский» грипп. Его жертвами стали около 100 и 30 тысяч человек соответственно. В 1977 году мир познакомился с «русским» гриппом. В основном из-за него гибли молодые и средних лет люди. Через несколько десятилетий, когда эти эпидемии стали историей, грипп вернулся. В 21 веке миру стал известен «птичий грипп», а затем и свиной.Свиной грипп передается воздушно-капельным путём. Поэтому в сезон острых респираторных заболеваний специалисты рекомендуют носить маски, чаще мыть руки с мылом, избегать мест массового скопления людей и закрытых помещений, пить больше кисломолочных продуктов и ежедневно есть цитрусовые.Доктора и кандидаты медицинских наук публикуют научные материалы и обмениваются опытом с коллегами из других стран. В холодное время года, когда человек наиболее подвержен заражению, государственные контролирующие органы ежедневно публикуют новости про свиной грипп в России и эпидемиологическую ситуацию в стране и мире.Штаммы гриппа постоянно мутируют. Учёным – иммунологам приходится ежегодно совершенствовать вакцину, добавляя новые препараты устойчивые к вирусам.Осложнения от болезни могут возникнуть на следующие сутки и могут привести к инвалидности или летальному исходу. Отит, трахеит, пневмония, менингит – все эти заболевания могут быть вызваны несвоевременным или неправильным лечением свиного гриппа.Всего же курс лечения длится от 7 до 10 дней. После полного выздоровления специалисты рекомендуют поддерживать и укреплять иммунитет, а также перед осенне-зимним периодом, делать прививки от гриппа. Вакцина если и не убережёт от заражения, то позволит перенести болезнь в более лёгкой форме.

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