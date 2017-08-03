Эпидемия гриппа в России в 2018 году

Ежегодно от разных штаммов гриппа в мире умирает около полумиллиона человек. Несмотря на то, что современная медицина шагает в развитии семимильными шагами, не дремлют и вирусы. Каждый год учёные фиксируют новые штаммы, ранее не известные человечеству. Не обошла пандемия и нашу страну. Впервые о свином гриппе в России широко узнали в 2009 году. Тогда от гриппа А(N1H1) по статистике Министерства здравоохранения в нашей стране умерло 622 человека. По неофициальным данным — в несколько раз больше. Возможна ли эпидемия свиного гриппа 2018 в России? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, но медики сходятся во мнении: благодаря усовершенствованию вакцин, масштабной прививочной кампании и информированию населения пандемии удастся избежать.
История эпидемий
Грипп свирепствует с давних времен. Ещё Гиппократ в своих трудах описывал болезнь с симптомами, похожими на это заболевание. Всего же за последние почти полтора столетия, человечество пережило несколько страшных эпидемий. В начале 20 века более 25 миллионов человек умерли от «испанки». В основном это были молодые люди. Грипп свирепствовал всего два года, но эта эпидемия стала самой «кровожадной» и навсегда была вписана в историю пандемий, унесших миллионы жизней. В середине того же века в мире бушевал «азиатский» и «гонконгский» грипп. Его жертвами стали около 100 и 30 тысяч человек соответственно. В 1977 году мир познакомился с «русским» гриппом. В основном из-за него гибли молодые и средних лет люди. Через несколько десятилетий, когда эти эпидемии стали историей, грипп вернулся. В 21 веке миру стал известен «птичий грипп», а затем и свиной. Вирусы человека, птицы и свиньи странным способом соединились в новый штамм А(N1H1), в народе его прозвали — свиной грипп. Пик заболеваний пришёлся на 2009-2011 годы. Умерло более 20 000 человек.
Что это такое?
Грипп А(N1H1) стал известен в 1998 году. Изначально считалось, что заразится, и переболеть им могут только свиньи. Но, оказалось, что вирус очень легко переходит от животных к человеку. Свиной грипп передается воздушно-капельным путём. Поэтому в сезон острых респираторных заболеваний специалисты рекомендуют носить маски, чаще мыть руки с мылом, избегать мест массового скопления людей и закрытых помещений, пить больше кисломолочных продуктов и ежедневно есть цитрусовые.
Кто защитит?
Над проблемой защиты россиян от новых штаммов гриппа трудятся сотни учёных и целые институты. Доктора и кандидаты медицинских наук публикуют научные материалы и обмениваются опытом с коллегами из других стран. В холодное время года, когда человек наиболее подвержен заражению, государственные контролирующие органы ежедневно публикуют новости про свиной грипп в России и эпидемиологическую ситуацию в стране и мире.
Симптомы свиного гриппа в России 2018
Штаммы гриппа постоянно мутируют. Учёным – иммунологам приходится ежегодно совершенствовать вакцину, добавляя новые препараты устойчивые к вирусам. Но, всё же специалисты сходятся во мнении, симптомы свиного гриппа в России 2018 для всех одинаковы и, обнаружив эти признаки необходимо незамедлительно «бить тревогу»:
высокая температура тела;
ломота в теле (иногда отказывают ноги);
сухой кашель;
боли в груди и горле;
тяжёлое прерывистое дыхание;
Осложнения гриппа
Медики призывают – ни в коем случае не заниматься самолечением, и при первых симптомах обращаться к специалистам. Осложнения от болезни могут возникнуть на следующие сутки и могут привести к инвалидности или летальному исходу. Отит, трахеит, пневмония, менингит – все эти заболевания могут быть вызваны несвоевременным или неправильным лечением свиного гриппа.
Группа риска
Наиболее всего подвержены заражению свиным гриппом люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, с ослабленным иммунитетом, беременные, дети и люди старшего возраста.
Лечение гриппа А(N1H1)
Лечат свиной грипп комплексными препаратами по назначению врача. Если болезнь дала осложнения, выписывают антибиотики. Всего же курс лечения длится от 7 до 10 дней. После полного выздоровления специалисты рекомендуют поддерживать и укреплять иммунитет, а также перед осенне-зимним периодом, делать прививки от гриппа. Вакцина если и не убережёт от заражения, то позволит перенести болезнь в более лёгкой форме. Возможна ли эпидемия гриппа в России в 2018 году? На этот вопрос специалисты пока не могут дать точного ответа. Общий прогноз о возможной вспышке заболевания медики смогут озвучить лишь после кампании по вакцинации -2017. Она пройдет в нашей стране в сентябре. Как ранее, заявляли в Роспотребнадзоре РФ в этом году необходимо привить около 40% россиян. Только тогда, по прогнозам специалистов, заболеваемость гриппом удастся значительно снизить по сравнению с прошлым годом.
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