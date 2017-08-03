Какой будет налог на отдых в России в 2018 году?

Суть нововведения

Особенности оплаты налога

Чего можно ожидать?

Однако нельзя не сказать о том, что курортный сбор действует во многих странах, и в Египте, например, он составляет 7 долларов, а в Испании с каждого туриста взимается от 0,7 до 2,5 евро в сутки, и примерно такая же ценовая политика наблюдается во Франции, поэтому, вероятнее всего, и Россия не останется в стороне от подобной практики.





В связи с этим необходимо более подробно поговорить о том, какой будет налог на отдых в России 2018, последние новости по этому вопросу еще не дают конкретной информации, но, согласно предварительным данным, размер выплат не будет превышать 100 рублей в сутки.Данный налоговый сбор уже несколько лет функционирует в других странах мира, что позволяет им иметь дополнительный источник наполнения бюджета и использовать полученные средства на улучшение инфраструктуры курортных зон.Большинство российских пляжей и курортных зон были оборудованы еще во времена «союза», и сегодня многие отдыхающие жалуются отсутствие сервиса в домах отдыха, их неухоженный вид и неразвитую инфраструктуру. Трюистический потенциал у государства достаточно большой – Алтай, Краснодарский Край, Белое море и это еще далеко не все места для отдыха в России, неудивительно, что эксперты уверены в том, что при правильном подходе к делу можно существенно увеличить поток туристов и создать им великолепные условия для отдыха.Нужно сказать, что о том, что налог на отдых в России 2018 составил 100 руб за день, заговорили представители тех регионов, которые обладают особенными природными богатствами, но при этом не имеют средств на то, чтоб поддерживать данные красоты в первозданном виде. Введенный налог позволит решить хотя-бы часть проблем с туристическим бизнесов России и, что немаловажно, даст возможность россиянам с комфортом отдыхать на территории собственной страны.В зависимости от сезона его могут понижать, а также обсуждается возможность дифференцированного введения налоговых выплат в зависимости от значения курортной зоны или продолжительности отдыха. Сложно пока сказать о том, как вычитается налог на отдых в России в 2018 году, потому что власти еще не определились с данным вопросом, однако в том, что его введение необходимо, уже практически никто не сомневается. Полученные средства будут тратиться на финансирование работы по строительству и облагораживанию курортных зон РФ.Ряд независимых экспертов (владельцев туристического бизнеса) достаточно скептично относится к подобным нововведениям властей, потому что сейчас и между туристическими операторами наблюдается серьезная конкуренция, когда клиенты готовы уйти к кому-то другому из-за того, что тур оказывается на 1 000 рублей дороже. Курортный сбор может только усугубить ситуацию, потому что для семьи из четырех человек стоимость налога на отдых может быть крайне высокой (4000 рублей за 10 дней отдыха в курортной зоне).

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