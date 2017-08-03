Сегодня огромное количество людей интересуется тем, какой будет налог на бездетность 2018 в России и стоит ли вообще рассчитывать на его введение, потому что до сегодняшнего дня еще неизвестно, примут ли власти соответствующий законопроект окончательно или так и продолжат его просто обсуждать.
Бездетность и налог
Налог на бездетность подразумевает то, что люди, достигшие детородного возраста, но при этом не имеющие детей, должны будут перечислять в государственную казну определенные зарплаты, размер которых определен государством. Сторонником принятия законопроекта является Николай Губерников, который считает, что люди, в силу личных причин не желающие заводить потомство, должны помогать налогами тем семьям, которые имеют сразу несколько детей, таким образом, будет осуществляться поддержка многодетных семей. Налоговые выплаты смогут не выплачивать люди с диагнозом «бесплодие», а также те, кто берет детей в семью на воспитание или усыновляют их. При этом власти уверены в том, что подобные меры позволят увеличить рождаемость в государстве, потому что россияне могут испугаться еще одной статьи расходов для собственного бюджета и у многих из них возникнет желание завести ребенка.
Налог уже существует?!
Разговоры о том, что будет введен налог на бездетность в 2018 году в России, несколько запоздалые, потому что, по сути, он уже существуют. Каждый россиянин знает о существование НДФЛ, но только единицы задумываются о том, что косвенно под данной выплатой скрыт налог на бездетность. Дело в том, что граждане, у которых есть дети, могут платить в государственную казну практически на 1500 рублей меньше, чем те, у которых детей нет (налоговый вычет). Родители-одиночки вообще могут рассчитывать на двойные вычеты, а семьи, в которых есть ребенок-инвалид, практически освобождаются от уплаты налоговых выплат.
Каким будет размер налога?
Отдельное внимание нужно уделить тому, сколько будет налог на бездетность 2018 в России, потому что именно данный момент волнует россиян больше всего. Когда-то власти уже принимали подобный законопроект (во времена Советского Союза) и сегодня власти РФ предлагают взимать около 5% от заработной платы для каждого бездетного россиянина. Окончательного решение по поводу сумму налоговых выплат власти так и не приняли, как и остается неизвестным тот факт, с какого именно возраста его нужно будет платить, поэтому точного сказать о том, когда именно будет принят законопроект, достаточно сложно.
Мнение «за» и «против»
В современное время в стране официально зарегистрировано около 1,5 миллионов многодетных семей, что составляет почти 7 % от общего количества граждан, поэтому власти справедливо считает, что их материальное положение должны улучшать те граждане, которые не хотят заводить детей. Законопроект должен представлять собой ряд комплексных мер, и его целью должно стать не просто увеличение численности населения в стране, а еще и улучшение материальной поддержки семей с детьми. Однако нельзя забывать и о том, что в Советском Союзе, где существовал налог на бездетность, многие молодые люди просто не понимали того, почему они обязаны в 20 лет платить за то, что они еще не готовы иметь детей. В результате этого многие женщины очень часто приносили в налоговые службы справки о том, что они якобы бесплодны, а мужчины не стеснялись говорить о проблемах с потенцией, которые также не способствовали появлению детей. Соответственно, и сегодня можно будет наблюдать подобную ситуацию, поэтому властям придется очень серьезно поразмыслить над тем, как можно этого избежать и только потом принимать окончательное решение.
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